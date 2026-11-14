Il mondo del vino italiano perde Giovanni Contini Bonacossi, presidente della Tenuta di Capezzana, storica azienda vitivinicola di Carmignano, in provincia di Prato. Si è spento domenica scorsa, all'età di 78 anni. Esponente della famiglia che da un secolo guida la tenuta, Contini Bonacossi ha affiancato all'impegno nell'azienda una lunga attività di ricerca storica, con particolare attenzione alla memoria del territorio e alla cultura contadina toscana. Nel 2009 era subentrato al padre Ugo alla guida della Tenuta, assumendo la presidenza in una fase importante per la continuità aziendale e per il passaggio dalla quarta alla quinta generazione della famiglia. Era stato proprio il padre a indicarlo come successore, riconoscendone le capacità di mediazione, la preparazione culturale e la saggezza. Qualità che hanno caratterizzato il suo modo di interpretare il ruolo, accompagnando il cambiamento generazionale senza interrompere il legame con la storia dell'azienda.

Giovanni Contini Bonacossi, presidente della Tenuta di Capezzana,, è scomparso a 78 anni

Giovanni Contini Bonacossi, il lavoro di storico e la memoria della Resistenza

Accanto all'attività vitivinicola, Giovanni Contini Bonacossi ha sviluppato un importante percorso di ricerca storica, basato soprattutto sulla raccolta e sull'analisi delle fonti orali. Un metodo applicato anche allo studio delle stragi nazifasciste, tema sul quale ha condotto ricerche e approfondimenti, collaborando con università e istituzioni accademiche in diversi Paesi, dall'Inghilterra agli Stati Uniti fino al Giappone. Era inoltre presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea, incarico che si inseriva in un impegno di lungo corso per la conservazione e la trasmissione della memoria storica.

L'Archivio della cultura contadina di Carmignano