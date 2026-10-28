L’Associazione Italiana Sommelier ha ufficialmente svelato a Milano l'edizione 2027 della Guida Vitae, il progetto editoriale di riferimento per la degustazione del vino italiano. Con un’analisi basata sul concetto di annata, l'opera mette in relazione il clima, le peculiarità dei suoli e la visione dei produttori. Le valutazioni nascono dal lavoro di oltre 1.000 degustatori ed esperti che hanno esaminato 11.399 vini e 2.417 cantine lungo tutta la penisola, svolgendo degustazioni alla cieca per garantire la massima imparzialità dei giudizi.

Un momento dell'evento di presentazione della nuova edizione della guida AIS nella sede dell'Associazione Italiana Sommelier a Milano

Le quattro selezioni speciali: 400 etichette oltre i 90 punti

Per orientare lettori e professionisti, la pubblicazione introduce un modello organizzativo suddiviso in quattro categorie da 100 etichette ciascuna, selezionate esclusivamente tra le bottiglie che hanno raggiunto o superato la soglia dei 90 punti:

100 Grandi Vini : i riferimenti assoluti per posizionamento, reputazione e costante qualità organolettica.

: i riferimenti assoluti per posizionamento, reputazione e costante qualità organolettica. 100 Vini di Territorio : le espressioni capaci di fotografare con massima aderenza l'identità del vitigno e della zona d'origine.

: le espressioni capaci di fotografare con massima aderenza l'identità del vitigno e della zona d'origine. 100 Vini Rivelazione : la vetrina dedicata ai territori emergenti , ai giovani viticoltori e ai vitigni recuperati lungo le dorsali dell'Appennino, del Saluzzese o della Sila.

: la vetrina dedicata ai , ai giovani viticoltori e ai vitigni recuperati lungo le dorsali dell'Appennino, del Saluzzese o della Sila. 100 Vini Valore: una selezione pensata per coniugare l'alto profilo qualitativo con l'accessibilità economica, offrendo nuove opportunità d'acquisto.

Consumi giovanili e il debutto internazionale a Londra

L'impostazione editoriale incrocia i dati del report Osservatorio Uiv-Vinitaly 2026, che evidenziano una crescita del consumo di vino tra i giovani della Generazione Z e tra la popolazione femminile, un pubblico propenso a consultare recensioni e schede tecniche prima dell'acquisto. La guida punta a rispondere a questo bisogno di informazione chiara. La proiezione internazionale del progetto vedrà una tappa decisiva il 3 novembre a Londra, presso il 67 Pall Mall, con la presentazione della versione in lingua inglese destinata ai mercati esteri e agli operatori internazionali.

L'evento a Firenze: degustazioni e Miglior Sommelier d'Italia