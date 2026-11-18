Un gran signore che ha fatto del vino (e della filantropia) una ragione di vita. Guido Berlucchi, oltre a essere stato, assieme a Franco Ziliani, l'inventore delle bollicine di Franciacorta nel lontano 1961, ha voluto lasciare un segno concreto anche nella lotta contro il cancro con un'eredità solidale. E per celebrare la figura di questo pioniere, in tutti i sensi, a Brescia è stato presentato un film: “Guido Berlucchi - A biographic tale”, diretto da Luca Rabotti e prodotto da Albatros Film. «Un progetto - ha detto il regista - al servizio della memoria storica».

La copertina del film “Guido Berlucchi - A biographic tale”

Dalle prime 3mila bottiglie alla nascita della Franciacorta

Curiosità, sobrietà, generosità e stile: il documentario racconta la storia di un protagonista, del protagonista della nascita delle bollicine in terra bresciana, scomparso nel 2000. Insieme all'enologo Franco Ziliani, dopo 7 anni di prove (e di tappi saltati in cantina) a partire dal 1954, nel 1961 diede vita alle prime 3mila bottiglie di Pinot di Franciacorta. Fu l'inizio di un percorso destinato a trasformare profondamente l'identità di un territorio e a dare origine a una delle eccellenze del vino italiano.

Il documentario racconta anche l'impegno nella ricerca oncologica

Ma il docufilm della durata di un'ora, che verrà trasmesso su Rai Italia e sarà poi disponibile su Prime Video, va ben oltre la storia del vino. Attraverso immagini d'archivio, testimonianze e ricostruzioni cinematografiche, restituisce il ritratto di un imprenditore visionario, appassionato di jazz e automobili, che seppe legare il proprio nome non soltanto a un'area geografica specifica sotto il Monte Orfano, ma pure a un importante progetto filantropico: la Fondazione alla quale destinò il proprio patrimonio (una quarantina di milioni di euro) per sostenere la ricerca oncologica.

Il documentario racconta l'impegno di Berlucchi nel vino e il suo lascito alla ricerca oncologica

«Fino ad oggi sono stati stanziati per varie strumentazioni sanitarie d'avanguardia una ventina di milioni di euro presso gli Spedali Civili di Brescia e alla Poliambulanza - ha dichiarato il presidente della fondazione, Gianbattista Bruni Conter - e altri consistenti fondi sono a disposizione per realizzare alcuni progetti, uno dei quali, di grande importanza scientifica, verrà presentato entro fine anno».

Il sogno condiviso con Franco Ziliani e l'eredità di Berlucchi

Berlucchi e Ziliani (oggi guidano l'azienda i figli Cristina, Franco e Arturo) insieme si impegnarono a realizzare un sogno: produrre nel territorio che si allunga fino al lago d'Iseo un vino spumante in grado di reggere il confronto con quelli francesi, puntando tutto sulla qualità e ispirandosi alla tradizione dello Champagne. Nel 1961 vennero prodotte le prime 3.000 bottiglie. Da lì la svolta, che ha reso la Franciacorta un'eccellenza a livello nazionale.