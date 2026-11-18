LA STORIA
Guido Berlucchi, dal Franciacorta alla ricerca oncologica: una vita che diventa film
Presentato a Brescia il documentario diretto da Luca Rabotti, che ripercorre la nascita delle prime bollicine nel 1961 e l'eredità filantropica del produttore, destinata a sostenere la lotta contro il cancro
Un gran signore che ha fatto del vino (e della filantropia) una ragione di vita. Guido Berlucchi, oltre a essere stato, assieme a Franco Ziliani, l'inventore delle bollicine di Franciacorta nel lontano 1961, ha voluto lasciare un segno concreto anche nella lotta contro il cancro con un'eredità solidale. E per celebrare la figura di questo pioniere, in tutti i sensi, a Brescia è stato presentato un film: “Guido Berlucchi - A biographic tale”, diretto da Luca Rabotti e prodotto da Albatros Film. «Un progetto - ha detto il regista - al servizio della memoria storica».
Dalle prime 3mila bottiglie alla nascita della Franciacorta
Curiosità, sobrietà, generosità e stile: il documentario racconta la storia di un protagonista, del protagonista della nascita delle bollicine in terra bresciana, scomparso nel 2000. Insieme all'enologo Franco Ziliani, dopo 7 anni di prove (e di tappi saltati in cantina) a partire dal 1954, nel 1961 diede vita alle prime 3mila bottiglie di Pinot di Franciacorta. Fu l'inizio di un percorso destinato a trasformare profondamente l'identità di un territorio e a dare origine a una delle eccellenze del vino italiano.
Il documentario racconta anche l'impegno nella ricerca oncologica
Ma il docufilm della durata di un'ora, che verrà trasmesso su Rai Italia e sarà poi disponibile su Prime Video, va ben oltre la storia del vino. Attraverso immagini d'archivio, testimonianze e ricostruzioni cinematografiche, restituisce il ritratto di un imprenditore visionario, appassionato di jazz e automobili, che seppe legare il proprio nome non soltanto a un'area geografica specifica sotto il Monte Orfano, ma pure a un importante progetto filantropico: la Fondazione alla quale destinò il proprio patrimonio (una quarantina di milioni di euro) per sostenere la ricerca oncologica.
«Fino ad oggi sono stati stanziati per varie strumentazioni sanitarie d'avanguardia una ventina di milioni di euro presso gli Spedali Civili di Brescia e alla Poliambulanza - ha dichiarato il presidente della fondazione, Gianbattista Bruni Conter - e altri consistenti fondi sono a disposizione per realizzare alcuni progetti, uno dei quali, di grande importanza scientifica, verrà presentato entro fine anno».
Il sogno condiviso con Franco Ziliani e l'eredità di Berlucchi
Berlucchi e Ziliani (oggi guidano l'azienda i figli Cristina, Franco e Arturo) insieme si impegnarono a realizzare un sogno: produrre nel territorio che si allunga fino al lago d'Iseo un vino spumante in grado di reggere il confronto con quelli francesi, puntando tutto sulla qualità e ispirandosi alla tradizione dello Champagne. Nel 1961 vennero prodotte le prime 3.000 bottiglie. Da lì la svolta, che ha reso la Franciacorta un'eccellenza a livello nazionale.
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«Ma Guido fu anche un gran signore. Condivise le sue intuizioni - ha ricordato il presidente del Consorzio Emanuele Rabotti - con gli altri produttori della zona». Fu insomma un lavoro d'insieme, un gioco di squadra. La storia di un visionario che seppe scommettere sull'innovazione, senza rinnegare la tradizione. Con umiltà e signorilità. Il 14 giugno 2000, Guido Berlucchi, prima di morire, compì un gesto di straordinaria generosità: diede vita alla Fondazione con l'obiettivo prioritario di combattere il male del secolo.