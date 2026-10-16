La Sicilia è stata nominata Regione Vinicola Internazionale dell’Anno 2026 da Wine Enthusiast, nell’ambito della 27ª edizione degli Annual Wine Star Awards. Il riconoscimento premia il percorso compiuto dal comparto vitivinicolo dell’isola, tra valorizzazione dei vitigni autoctoni , attenzione alla qualità e sviluppo di pratiche sostenibili. I Wine Star Awards assegnano riconoscimenti a persone, aziende e territori che contribuiscono allo sviluppo del settore del vino e delle bevande. Per la Sicilia, la selezione mette in evidenza il rapporto tra una tradizione vitivinicola millenaria e il lavoro di una nuova generazione di produttori, impegnata a definire stili e identità dei vini dell’isola.

La Sicilia conta oltre 70 vitigni autoctoni , tra cui Grillo, Catarratto, Inzolia, Grecanico, Nero d’Avola, Frappato e Nerello Mascalese. Da queste varietà nascono vini con caratteristiche differenti, dai bianchi freschi e sapidi ai rossi legati ai suoli vulcanici, fino alle produzioni storiche delle isole minori. L’Etna ha contribuito a rafforzare la visibilità internazionale del vino siciliano, ma il patrimonio enologico regionale comprende anche territori come Marsala, Noto, Pantelleria e Vittoria , ciascuno con condizioni pedoclimatiche e tradizioni produttive specifiche.

La storia della viticoltura siciliana è legata alla posizione dell’isola nel Mediterraneo, crocevia di civiltà e scambi commerciali. Le influenze di Fenici, Greci, Romani e delle successive dominazioni hanno contribuito a costruire un patrimonio agricolo e culturale che oggi si esprime anche nella varietà dei paesaggi vitati: dalle aree costiere alle colline dell’interno, fino ai pendii vulcanici.

Un altro elemento evidenziato dal riconoscimento è l’attenzione alla sostenibilità. La Sicilia si distingue per la diffusione dell’agricoltura biologica e per iniziative rivolte a ridurre l’impatto ambientale della produzione vitivinicola. Tra queste c’è SOStain Sicilia , programma promosso dal Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia e da Assovini Sicilia. L’iniziativa punta a diffondere pratiche responsabili in vigneto e in cantina, condividere strumenti e conoscenze tra le aziende e tutelare il paesaggio viticolo nel lungo periodo. Negli ultimi decenni il settore ha affiancato alla tradizione un’evoluzione delle tecniche produttive e una maggiore attenzione all’espressione dei singoli territori. La ricerca di freschezza, bevibilità e riconoscibilità varietale ha contribuito a diversificare l’offerta e a rafforzare il posizionamento dei vini siciliani sui mercati internazionali.

«Questo riconoscimento è un grandissimo onore per la Sicilia e una testimonianza dell’evoluzione della nostra regione vinicola. La forza della Sicilia risiede nella sua straordinaria diversità di vitigni autoctoni e terroir, e nella capacità dei nostri produttori di coniugare tradizione e innovazione», ha dichiarato Alessio Planeta, presidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia .

«Questo premio è motivo di grande orgoglio e un’importante opportunità per continuare a condividere l’identità, la qualità e l’energia del vino siciliano con il mondo», ha aggiunto. La denominazione Sicilia DOC ha avuto un ruolo nel percorso di valorizzazione delle varietà locali e nella promozione di un’identità comune, capace di rappresentare la pluralità dei territori dell’isola. Il premio di Wine Enthusiast riconosce questa evoluzione e la crescente presenza della Sicilia nel panorama enologico internazionale.

I vincitori della 27ª edizione degli Annual Wine Star Awards saranno celebrati durante il gala organizzato dalla rivista a gennaio 2027.