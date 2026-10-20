TUTTI I VINCITORI
Milano Wine Week Awards 2026, premiate le carte dei vini della ristorazione italiana
I Milano Wine Week Awards 2026 premiano le carte dei vini della ristorazione italiana, i ristoranti esteri che valorizzano le etichette italiane e le selezioni del wine retail, riconoscendo il ruolo dei professionisti
Indice
- 1Il vino si valorizza anche attraverso la ristorazione
- 2La giuria tra giornalismo, degustazione e formazione
- 3Il ruolo dei professionisti nel rapporto tra vino e consumatore
- 4Milano Wine Week Awards 2026: tutti i premiati
- 4.1Premio carta vini
- 4.2Premio Best italian wine selction (Carta Vini Internazionale)
- 4.3Premio Wine Retail
- 4.4Premi speciali
La sesta edizione dei Milano Wine Week Awards ha premiato ristoranti, professionisti e realtà della distribuzione che contribuiscono alla diffusione della cultura enologica. Tre le aree principali: carte dei vini in Italia, selezioni di vino italiano all'estero e wine retail.
Il vino si valorizza anche attraverso la ristorazione
Una carta dei vini non è soltanto una raccolta di etichette, ma il risultato di scelte che riflettono competenze, conoscenza dei territori e capacità di interpretare le esigenze dei clienti. È su questo lavoro che si concentrano i Milano Wine Week Awards 2026, arrivati alla sesta edizione e dedicati ai professionisti che contribuiscono alla diffusione della cultura enologica attraverso la ristorazione, il servizio e la distribuzione. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 19 ottobre al Milan Marriott Hotel, nell'ambito della nona edizione di Milano Wine Week. A condurre la serata sono stati la giornalista enogastronomica Francesca Romana Barberini e Federico Gordini, presidente di MWW Group, organizzatore della manifestazione.
I riconoscimenti prendono in esame tre ambiti del mercato. Il Premio Carta Vini Italia riguarda le selezioni enologiche della ristorazione italiana, articolate in dieci categorie. Il Best Italian Wine Selection guarda invece ai ristoranti internazionali che promuovono il vino italiano fuori dai confini nazionali, mentre il Premio Wine Retail Italia è rivolto agli esercizi specializzati e alle realtà della distribuzione che si distinguono per la propria proposta enologica. Accanto a queste categorie sono previsti i Premi Speciali, dedicati a personalità, progetti e imprese che si distinguono per ricerca, qualità del servizio, innovazione e valorizzazione del patrimonio vitivinicolo.
La giuria tra giornalismo, degustazione e formazione
La valutazione dei candidati è stata affidata a una giuria presieduta da Andrea Grignaffini e composta da professionisti con esperienze diverse nel mondo del vino e della comunicazione enogastronomica. Ne hanno fatto parte Raffaele Cumani, wine blogger di Avvinando - Tgcom24; Andrea Cuomo, giornalista de Il Giornale; Ciro Fontanesi, coordinatore del Master ALMA-AIS; Elio Ghisalberti, giornalista enogastronomico; Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week; Lara Loreti, giornalista de Il Gusto - La Repubblica; Stefania Pompele, editor di Dissapore; Orazio Vagnozzi, degustatore e collezionista; e Vania Valentini, Champagne Educator ed editor. La composizione della giuria riflette le diverse competenze coinvolte nella costruzione e nella valutazione di una proposta enologica: dalla conoscenza tecnica alla capacità di raccontare le etichette, fino al servizio e alla relazione con il pubblico.
Il ruolo dei professionisti nel rapporto tra vino e consumatore
Per Federico Gordini, gli Awards vogliono dare visibilità a un lavoro che spesso resta dietro le quinte, ma che incide sul modo in cui il vino viene scelto, presentato e conosciuto. «Gli Awards nascono dalla volontà di riconoscere il valore di chi, ogni giorno, contribuisce a rendere il vino protagonista di un'esperienza che va oltre la semplice degustazione. Dietro una carta dei vini, un consiglio o una selezione ci sono ricerca, competenza e una profonda conoscenza del territorio. Con questi premi vogliamo dare visibilità a un lavoro spesso poco raccontato, ma fondamentale per avvicinare il pubblico al mondo del vino», afferma il presidente di Milano Wine Week.
Il tema riguarda anche l'evoluzione dei consumi e le modalità con cui il settore si relaziona con il pubblico. «In un momento in cui cambiano le abitudini di consumo e le esigenze del mercato, crediamo sia importante riconoscere chi sa interpretare questa evoluzione, proponendo nuovi linguaggi e modalità di relazione con il consumatore. Dalla sala alle enoteche, fino ai ristoranti italiani all'estero, sono queste professionalità a costruire ogni giorno nuove occasioni di incontro con il vino e a contribuire al futuro del settore», conclude Gordini.
Milano Wine Week Awards 2026: tutti i premiati
Ecco tutti i premiati con i Milano Wine Week Awards, divisi per categoria
Premio carta vini
Ristoranti Alta Ristorazione (3 Stelle Michelin)
- Casa Perbellini 12 Apostoli - Verona
- Enrico Bartolini al Mudec - Milano
- Le Calandre - Rubano (Pd)
- Uliassi - Senigallia (An)
- Osteria Francescana - Modena
- Enoteca Pinchiorri - Firenze
- Reale - Castel di Sangro (Aq)
- Da Vittorio - Brusaporto (Bg)
- La Pergola - Roma
- La Rei Natura - Serralunga d'Alba (Cn)
Ristoranti Alta Ristorazione (2 Stelle Michelin)
- Madonnina del Pescatore - Marzocca, Senigallia (AN)
- La Peca - Lonigo (Vi)
- D’O - San Pietro all’Olmo, Cornaredo (Mi)
- Verso Capitaneo - Milano
- Glam Enrico Bartolini - Venezia
- Harry's Piccolo - Trieste
- Krèsios - Telese Terme (Bn)
Ristoranti Alta Ristorazione (1 Stella Michelin)
- Gatto Verde - San Damaso, Modena
- Esplanade - Desenzano del Garda (Bs)
- Umberto a Mare - Forio d’Ischia (Na)
- I Portici - Bologna
- Iris Ristorante - Verona
- Casin del Gamba - Altissimo (Vi)
- Alto Ristorante - Fiorano Modenese (Mo)
- Gambero Rosso - Marina di Gioiosa Ionica (Rc)
- Pipero Roma - Roma
- Taverna del Capitano - Marina del Cantone, Massa Lubrense (Na)
- Don Alfonso 1890 - Sant'Agata sui Due Golfi, Massa Lubrense (Na)
Etnico Fusion
- Mangiare Bere Uomo Donna - Suzzara (Mn)
- Nobuya - Milano
- Nishiki - Milano
- Bentoteca - Milano
- Gong - Milano
- Sinosteria - Roma
- Unisushi - Milano
- Waby - Milano
- Iyo - Milano
- Wicky's - Milano
Fine Dining
- Antica Osteria Magenes - Barate di Gaggiano (Mi)
- Lorto - Cremolino (Al)
- L’Alchimia - Milano
- Palazzo Utini - Noceto (Pr)
- Hebbo - Dobbiaco (Bz)
- L’Oste Scuro - Verona
- Langosteria - Milano
- La Cucina di Donna Carmela - Carruba di Riposto (Ct)
- Ca’ Apollonio Gourmet - Romano d’Ezzelino (Vi)
Osterie e Trattorie
- Abraxas Osteria - Pozzuoli (Na)
- Hosteria del Pavone - Vasto (Ch)
- La Brinca - Ne (Ge)
- Novanta - Bressana Bottarone (Pv)
- Ponte Pietra - Verona
- Trattoria da Massimo - Rubiera (Re)
- Osteria Fratelli Pavesi - Podenzano (Pc)
- Trattoria Serenella - Le Tre Lasagne - Vignale Monferrato (Al)
- Trattoria Marsupino dal 1901 - Briaglia (Cn)
Wine Bar
- La Barbarica - Barbaresco (Cn)
- Taverna del Gusto - Piacenza (Pc)
- Il Bargello - Siena (Si)
- Bellariva Enoteca Bistrot - Alba Adriatica (Te)
- Bottiglieria Sant'Agnello - Sant'Agnello (Na)
- Vineria Modì - Taormina (Me)
- Enobocconi - Verona
- Pollino Divino - Rotonda (Pz)
- Enoteca Verso - Roma
- Enoteca Baldi - Panzano in Chianti (Fi)
- Trapizzino - Torino
- Vineria Aperta - Montalcino (Si)
- Tre Galli - Torino
Ristoranti Specializzati - Bistrot
- Al Carroponte - Bergamo (Bg)
- Olona - “Da Venanzio dal 1922” - Induno Olona (Va)
- Trattoria da Burde dal 1922 - Firenze
- Al Baretto Sant'Ambrogio - Milano
- Ciz Cantina e Cucina - Milano
- 142 Restaurant - Milano
- Ostaria - Siracusa (Sr)
- Bistro Aimo e Nadia - Milano
- Rimessa Roscioli - Roma
- Affinatore - Milano
Pizzerie
- La Luna Rossa - Palata Pepoli (Bo)
- Bolle Pizzeria in Cantina - Monza (Mb)
- Pizzeria Clementina - Roma Fiumicino (Rm)
- Emma - Roma
- 50 Kalò di Ciro Salvo - Napoli
- Preziosilla - Nave (Bs)
- Confine Pizza e Cantina - Milano
- Le Fontane - Porte di Rendena, Trentino (Tn)
- I Masanielli Francesco Martucci - Caserta (Ce)
- Seu Pizza Illuminati - Roma
- Pizzeria Salvatore Salvo - Napoli
Ristoranti degli hotel
- Pellico 3 Milano - Milano
- Lux Lucis - Forte dei Marmi (Lu)
- Nando al Pallone - Vitorchiano (Vt)
- Verdura Resort - Sciacca (Ag)
- Blum - Taormina, Mazzarò (Me)
- Terrazza Celè - Positano (Sa)
- Imàgo - Roma
- Ristorante Lago - Menaggio (Co)
- Signum - Malfa, Isola di Salina (Me)
- I Masanielli Francesco Martucci - Caserta (Ce)
- Ferdy Wild - Lenna (Bg)
- Mirabelle - Roma
Premio Best italian wine selction (Carta Vini Internazionale)
- Bacchanalia - Londra
- Maçakızı - Bodrum
- Bayview by Michel Roth e Danny Khezzar - Geneva
- Giardino Restaurant - Baku
- Rosewood - Hong Kong
Premio Wine Retail
Enoteche
- Enoclub - Milano
- Enoteca Longo - Legnano (Mi)
- La Cantina di Franco - Milano
- Winestore - Bolzano
- Meraner Weinhaus - Merano (Bz)
- FerroWine - Castelfranco Veneto (Tv)
- Enoteca Scagliola - Napoli
- La Bottega del Vino - Cusano Milanino (Mi)
Distribuzione
- Partesa
Migliore catena di ristorazione
- Milano Restaurant Group
Premi speciali
- Premio Calvisius Caviar Miglior Servizio di Sala:
- Luis Diaz - Piazza Duomo Alba (Cn)
- Manuel Tempesta - Villa D'Este, Cernobbio (Co)
- Premio Lurisia Miglior Tempo Speso Bene: Casa del Barolo - Torino
- Premio Lurisia Migliore Carta delle Acque: Pergola - Roma
- Premio Migliore Maître: Carlotta Perilli - [BU:R] (Mi)
- Premio Qualità-Prezzo: D'O - San Pietro all’Olmo, Cornaredo (Mi)
- Premio Best Sommelier Under 30:
- Giuseppe Vitiello - NIN, Brenzone su Garda (Vr)
- Matteo Freni - L'Alchimia, Milano
- Premio Carta Visionaria:
- Dina - Gussago (Bs)
- Kuppelrain - Castelbello (Bz)
- Premio ALMA Wine Mentor: Romano Dal Forno - Cellore di Illasi (Vr)
- Premio Miglior Oste:
- Maurizio Paparello - Salumeria Roscioli, Roma
- Silvia Angelozzi - Bellariva, Alba Adriatica (Te)
- Premio Slow Food - Salva la Biodiversità in Lombardia: Marta Galimberti - Cascina Bagaggera, La Valletta Brianza (Lc)
- Premio Migliore Selezione al Calice: Francesco Venezia - Reverso, Milano
- Premio Miglior Selezione di Bollicine:
- La Clementina - Roma
- Affinatore - Milano
- Premio Valorizzazione del Territorio:
- George Restaurant - Napoli
- Ferdy Wild - Lenna (Bg)
- Téa del Kosmo - Livigno (So)
- Premio Famiglie del Vino: Ferrari (Famiglia Lunelli)
- Premio Brand Director dell'Anno: Alessandro Massano - Bellavista, Erbusco (Bs)
- Premio Sommelier Consulente dell'Anno 2026: Roberto Riccardo Tornabene
- Azienda più Premiata di Wine List Italia: Azienda Tasca d’Almerita - Palermo
- Premio Migliore Accoglienza: Agli Amici 1887 - Udine
- Premio Distribuzione Vinicola dell'Anno: Partesa
- Premio GS Open Wine - Futuro e Identità del Vino: Masi Agricola - Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr)