La sesta edizione dei Milano Wine Week Awards ha premiato ristoranti, professionisti e realtà della distribuzione che contribuiscono alla diffusione della cultura enologica. Tre le aree principali: carte dei vini in Italia, selezioni di vino italiano all'estero e wine retail.

I premiati ai Milano Wine Week Awards

Il vino si valorizza anche attraverso la ristorazione

Una carta dei vini non è soltanto una raccolta di etichette, ma il risultato di scelte che riflettono competenze, conoscenza dei territori e capacità di interpretare le esigenze dei clienti. È su questo lavoro che si concentrano i Milano Wine Week Awards 2026, arrivati alla sesta edizione e dedicati ai professionisti che contribuiscono alla diffusione della cultura enologica attraverso la ristorazione, il servizio e la distribuzione. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 19 ottobre al Milan Marriott Hotel, nell'ambito della nona edizione di Milano Wine Week. A condurre la serata sono stati la giornalista enogastronomica Francesca Romana Barberini e Federico Gordini, presidente di MWW Group, organizzatore della manifestazione.

I riconoscimenti prendono in esame tre ambiti del mercato. Il Premio Carta Vini Italia riguarda le selezioni enologiche della ristorazione italiana, articolate in dieci categorie. Il Best Italian Wine Selection guarda invece ai ristoranti internazionali che promuovono il vino italiano fuori dai confini nazionali, mentre il Premio Wine Retail Italia è rivolto agli esercizi specializzati e alle realtà della distribuzione che si distinguono per la propria proposta enologica. Accanto a queste categorie sono previsti i Premi Speciali, dedicati a personalità, progetti e imprese che si distinguono per ricerca, qualità del servizio, innovazione e valorizzazione del patrimonio vitivinicolo.

La giuria tra giornalismo, degustazione e formazione

La valutazione dei candidati è stata affidata a una giuria presieduta da Andrea Grignaffini e composta da professionisti con esperienze diverse nel mondo del vino e della comunicazione enogastronomica. Ne hanno fatto parte Raffaele Cumani, wine blogger di Avvinando - Tgcom24; Andrea Cuomo, giornalista de Il Giornale; Ciro Fontanesi, coordinatore del Master ALMA-AIS; Elio Ghisalberti, giornalista enogastronomico; Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week; Lara Loreti, giornalista de Il Gusto - La Repubblica; Stefania Pompele, editor di Dissapore; Orazio Vagnozzi, degustatore e collezionista; e Vania Valentini, Champagne Educator ed editor. La composizione della giuria riflette le diverse competenze coinvolte nella costruzione e nella valutazione di una proposta enologica: dalla conoscenza tecnica alla capacità di raccontare le etichette, fino al servizio e alla relazione con il pubblico.

Il ruolo dei professionisti nel rapporto tra vino e consumatore

Per Federico Gordini, gli Awards vogliono dare visibilità a un lavoro che spesso resta dietro le quinte, ma che incide sul modo in cui il vino viene scelto, presentato e conosciuto. «Gli Awards nascono dalla volontà di riconoscere il valore di chi, ogni giorno, contribuisce a rendere il vino protagonista di un'esperienza che va oltre la semplice degustazione. Dietro una carta dei vini, un consiglio o una selezione ci sono ricerca, competenza e una profonda conoscenza del territorio. Con questi premi vogliamo dare visibilità a un lavoro spesso poco raccontato, ma fondamentale per avvicinare il pubblico al mondo del vino», afferma il presidente di Milano Wine Week.

Il tema riguarda anche l'evoluzione dei consumi e le modalità con cui il settore si relaziona con il pubblico. «In un momento in cui cambiano le abitudini di consumo e le esigenze del mercato, crediamo sia importante riconoscere chi sa interpretare questa evoluzione, proponendo nuovi linguaggi e modalità di relazione con il consumatore. Dalla sala alle enoteche, fino ai ristoranti italiani all'estero, sono queste professionalità a costruire ogni giorno nuove occasioni di incontro con il vino e a contribuire al futuro del settore», conclude Gordini.

Milano Wine Week Awards 2026: tutti i premiati

Ecco tutti i premiati con i Milano Wine Week Awards, divisi per categoria

Premio carta vini

Ristoranti Alta Ristorazione (3 Stelle Michelin)

Casa Perbellini 12 Apostoli - Verona

Enrico Bartolini al Mudec - Milano

Le Calandre - Rubano (Pd)

Uliassi - Senigallia (An)

Osteria Francescana - Modena

Enoteca Pinchiorri - Firenze

Reale - Castel di Sangro (Aq)

Da Vittorio - Brusaporto (Bg)

La Pergola - Roma

La Rei Natura - Serralunga d'Alba (Cn)

Ristoranti Alta Ristorazione (2 Stelle Michelin)

Madonnina del Pescatore - Marzocca, Senigallia (AN)

La Peca - Lonigo (Vi)

D’O - San Pietro all’Olmo, Cornaredo (Mi)

Verso Capitaneo - Milano

Glam Enrico Bartolini - Venezia

Harry's Piccolo - Trieste

Krèsios - Telese Terme (Bn)

Ristoranti Alta Ristorazione (1 Stella Michelin)

Gatto Verde - San Damaso, Modena

Esplanade - Desenzano del Garda (Bs)

Umberto a Mare - Forio d’Ischia (Na)

I Portici - Bologna

Iris Ristorante - Verona

Casin del Gamba - Altissimo (Vi)

Alto Ristorante - Fiorano Modenese (Mo)

Gambero Rosso - Marina di Gioiosa Ionica (Rc)

Pipero Roma - Roma

Taverna del Capitano - Marina del Cantone, Massa Lubrense (Na)

Don Alfonso 1890 - Sant'Agata sui Due Golfi, Massa Lubrense (Na)

Etnico Fusion

Mangiare Bere Uomo Donna - Suzzara (Mn)

Nobuya - Milano

Nishiki - Milano

Bentoteca - Milano

Gong - Milano

Sinosteria - Roma

Unisushi - Milano

Waby - Milano

Iyo - Milano

Wicky's - Milano

Fine Dining

Antica Osteria Magenes - Barate di Gaggiano (Mi)

Lorto - Cremolino (Al)

L’Alchimia - Milano

Palazzo Utini - Noceto (Pr)

Hebbo - Dobbiaco (Bz)

L’Oste Scuro - Verona

Langosteria - Milano

La Cucina di Donna Carmela - Carruba di Riposto (Ct)

Ca’ Apollonio Gourmet - Romano d’Ezzelino (Vi)

Osterie e Trattorie

Abraxas Osteria - Pozzuoli (Na)

Hosteria del Pavone - Vasto (Ch)

La Brinca - Ne (Ge)

Novanta - Bressana Bottarone (Pv)

Ponte Pietra - Verona

Trattoria da Massimo - Rubiera (Re)

Osteria Fratelli Pavesi - Podenzano (Pc)

Trattoria Serenella - Le Tre Lasagne - Vignale Monferrato (Al)

Trattoria Marsupino dal 1901 - Briaglia (Cn)

Wine Bar

La Barbarica - Barbaresco (Cn)

Taverna del Gusto - Piacenza (Pc)

Il Bargello - Siena (Si)

Bellariva Enoteca Bistrot - Alba Adriatica (Te)

Bottiglieria Sant'Agnello - Sant'Agnello (Na)

Vineria Modì - Taormina (Me)

Enobocconi - Verona

Pollino Divino - Rotonda (Pz)

Enoteca Verso - Roma

Enoteca Baldi - Panzano in Chianti (Fi)

Trapizzino - Torino

Vineria Aperta - Montalcino (Si)

Tre Galli - Torino

Ristoranti Specializzati - Bistrot

Al Carroponte - Bergamo (Bg)

Olona - “Da Venanzio dal 1922” - Induno Olona (Va)

Trattoria da Burde dal 1922 - Firenze

Al Baretto Sant'Ambrogio - Milano

Ciz Cantina e Cucina - Milano

142 Restaurant - Milano

Ostaria - Siracusa (Sr)

Bistro Aimo e Nadia - Milano

Rimessa Roscioli - Roma

Affinatore - Milano

Pizzerie

La Luna Rossa - Palata Pepoli (Bo)

Bolle Pizzeria in Cantina - Monza (Mb)

Pizzeria Clementina - Roma Fiumicino (Rm)

Emma - Roma

50 Kalò di Ciro Salvo - Napoli

Preziosilla - Nave (Bs)

Confine Pizza e Cantina - Milano

Le Fontane - Porte di Rendena, Trentino (Tn)

I Masanielli Francesco Martucci - Caserta (Ce)

Seu Pizza Illuminati - Roma

Pizzeria Salvatore Salvo - Napoli

Ristoranti degli hotel

Pellico 3 Milano - Milano

Lux Lucis - Forte dei Marmi (Lu)

Nando al Pallone - Vitorchiano (Vt)

Verdura Resort - Sciacca (Ag)

Blum - Taormina, Mazzarò (Me)

Terrazza Celè - Positano (Sa)

Imàgo - Roma

Ristorante Lago - Menaggio (Co)

Signum - Malfa, Isola di Salina (Me)

I Masanielli Francesco Martucci - Caserta (Ce)

Ferdy Wild - Lenna (Bg)

Mirabelle - Roma

Premio Best italian wine selction (Carta Vini Internazionale)

Bacchanalia - Londra

Maçakızı - Bodrum

Bayview by Michel Roth e Danny Khezzar - Geneva

Giardino Restaurant - Baku

Rosewood - Hong Kong

Premio Wine Retail

Enoteche

Enoclub - Milano

Enoteca Longo - Legnano (Mi)

La Cantina di Franco - Milano

Winestore - Bolzano

Meraner Weinhaus - Merano (Bz)

FerroWine - Castelfranco Veneto (Tv)

Enoteca Scagliola - Napoli

La Bottega del Vino - Cusano Milanino (Mi)

Distribuzione

Partesa

Migliore catena di ristorazione

Milano Restaurant Group

Premi speciali