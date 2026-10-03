“La Milano Wine Week è cambiata ogni anno, cercando di seguire l'evoluzione del mondo in generale e non solo di quello enologico. Parliamo di una storia di resilienza: siamo riusciti a esistere anche durante la pandemia, inventandoci modalità alternative come il collegamento di varie location nel mondo con masterclass in diretta da Milano, destinate agli operatori direttamente a casa loro. Nel 2018 il mercato era in una situazione tranquilla, con dati decisamente interessanti. Oggi il settore vitivinicolo sta rivedendo priorità e progettualità. Come riassume il payoff del nostro nuovo quartier generale consumer, il vino deve cambiare forma. Deve rinnovare la propria forma espressiva perché affronta una competizione globale: non c'è più soltanto la concorrenza tra regioni o Paesi produttori, ma il vino rappresenta ormai a tutti gli effetti una delle categorie del beverage e deve misurarsi con l'intero mercato, valorizzando la propria eccellenza e unicità. Per farlo serve costruire esperienze. Non a caso quest'anno lanciamo una verticale sull'ospitalità e sull'esperienza del vino in cantina, uno strumento per raccontare l'unicità del prodotto in modo meno tecnico e più vicino al consumatore. I dati di mercato evidenziano una frenata della crescita, in particolare nel canale fuori casa. Questa contrazione è legata a molteplici fattori, tra cui una generale riduzione del potere d'acquisto: se paghiamo un litro di diesel 2,40 euro, è evidente l'impatto a cascata su tutta la filiera.”