Il nome richiama le origini antiche della viticoltura nel Sud Italia. Il concorso è riservato alle aziende vinicole e vitivinicole con sede operativa in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. In gara entrano vini e spumanti Dop e Igp messi in commercio nel 2026. Ogni cantina può presentare fino a sei etichette, scegliendo tra bianchi, rossi, rosati, passiti e spumanti.