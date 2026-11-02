27-29 NOVEMBRE
Napoli Racing Show, i vini della Magna Grecia scendono in pista
A Napoli, dal 27 al 29 novembre, il Racing Show affianca alle auto da corsa il Grand Prix dei vini della Magna Grecia 2026. In gara le etichette di cinque regioni del Sud, valutate da commissioni Ais alla cieca
Motori, mare e calici. Dal 27 al 29 novembre 2026 il Lungomare Caracciolo ospita il Gran Premio di Napoli - Trofeo Napoli Racing Show. Accanto alle auto da corsa ci sarà spazio anche per il vino del Mezzogiorno. L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, in collaborazione con Ais Campania, organizza infatti il concorso enologico “Grand Prix dei vini della Magna Grecia 2026”.
Cinque regioni, un’unica radice
Il nome richiama le origini antiche della viticoltura nel Sud Italia. Il concorso è riservato alle aziende vinicole e vitivinicole con sede operativa in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. In gara entrano vini e spumanti Dop e Igp messi in commercio nel 2026. Ogni cantina può presentare fino a sei etichette, scegliendo tra bianchi, rossi, rosati, passiti e spumanti.
Degustazione alla cieca con il metodo Ais
La valutazione è affidata a commissioni di degustazione Ais Campania formate appositamente. Si adotta il sistema a punteggio in centesimi dell’Associazione Italiana Sommelier. Prima di ogni sessione i campioni vengono resi anonimi, a garanzia di un giudizio imparziale. I premi saranno consegnati negli stand allestiti all’interno del Villaggio Fiera Racing Napoli Show, durante la manifestazione.
Come partecipare
La quota di partecipazione è di 15 euro più Iva per ciascun vino. Per chi iscrive più di due campioni il costo scende a 10 euro più Iva a referenza. Il pagamento avviene solo con bonifico bancario intestato all’Associazione Sommelier Campania, con causale “nome azienda + nome del vino”. La ricevuta va inviata a info@Aiscampania.it riportando gli stessi dati.
Entro il 14 novembre 2026 le cantine devono spedire due bottiglie per ogni vino alla sede di Ais Campania a Santa Maria Capua Vetere. Sul cartone va indicata la dicitura «Campioni per concorso Grand Prix dei vini della Magna Grecia 2026». Entro la stessa data vanno trasmessi a guidavinicampania@gmail.com la domanda di partecipazione firmata e un documento di identità. Una bella occasione per le cantine del Sud di mettersi alla prova davanti a una giuria qualificata e a un grande pubblico. Il vino della Magna Grecia è pronto a partire.