Per 7 italiani su 10 il consumo di alcol è legato a pasto e convivialità

Il consumo di bevande alcoliche in Italia resta in larga parte moderato e legato ai momenti del pasto e della convivialità. È quanto emerge dallo studio "The Italian Way", realizzato da Federvini in collaborazione con l’Università La Sapienza e presentato a Bruxelles durante la "Spirit of Life Week", iniziativa promossa da spiritsEurope, l’associazione europea dei produttori di bevande spiritose che riunisce 31 associazioni nazionali. Secondo l'analisi, oltre il 70% delle consumazioni si concentra tra aperitivo, pranzo e cena, confermando il legame tra consumo di alcol, alimentazione e socialità che caratterizza il modello italiano.

Alcol, in Italia il consumo resta legato soprattutto alla convivialità

Alcol in Italia, oltre il 70% dei consumi tra aperitivo, pranzo e cena

Il dato centrale dello studio riguarda dunque il contesto nel quale le bevande alcoliche vengono consumate. In Italia il consumo risulta strutturalmente associato al pasto e alla convivialità, in un quadro che Federvini colloca in continuità con le abitudini alimentari della Dieta mediterranea. L'analisi prende inoltre in considerazione l'evoluzione dei comportamenti a rischio. Tra il 2007 e il 2023 la loro prevalenza nella popolazione italiana si è ridotta di 6 punti percentuali, secondo i dati richiamati dallo studio. Il quadro che emerge è quindi quello di un consumo caratterizzato, nella maggior parte dei casi, da una collocazione precisa nella giornata e da una relazione con il cibo e con la dimensione sociale.

Federvini porta a Bruxelles il modello italiano di consumo moderato

È su questi elementi che Federvini ha costruito il proprio intervento a Bruxelles, sostenendo la specificità del modello italiano nel confronto europeo. «Il modello italiano di consumo moderato rappresenta una best practice europea», ha sottolineato Gabriele Castelli, direttore di Federvini. «Presentare a Bruxelles i dati che confermano la solidità del modello italiano ha significato valorizzare una cultura fondata su convivialità, moderazione e Dieta Mediterranea, essenziale anche per il futuro di migliaia di imprese e centinaia di migliaia di lavoratori». La presentazione dello studio si è inserita nella "Spirit of Life Week", promossa da spiritsEurope, e nel confronto dedicato al ruolo del comparto degli spirits nel sostegno all'agricoltura e al sistema agroalimentare europeo.

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