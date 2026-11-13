Valdo celebra il centenario con un'edizione limitata per il Bar Brera

Per il Natale 2026 il Panettone dell’Arte di Bar Brera raddoppia. Alla collaborazione con Pasticceria Martesana, che firma il lievitato, si aggiunge Cuvée 1926 Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg di Valdo, protagonista di una seconda confezione in edizione limitata. Due prodotti diversi, accomunati da un progetto che mette al centro il rapporto tra arte, territorio e identità milanese. L’iniziativa coinvolge l’Accademia di Belle Arti di Brera, i cui studenti hanno realizzato le illustrazioni delle due confezioni. Un lavoro coordinato da Daniele Cardone, socio e direttore marketing di Bar Brera, oltre che fotografo di moda, che ha scelto di affidare ai giovani artisti il racconto visivo del legame tra Milano e il suo dolce natalizio. Il panettone nasce dalla collaborazione con Martesana e da una lavorazione che richiede circa 48 ore. Alla base c’è uno dei lieviti madre più antichi di Milano, mentre l’impasto viene preparato con burro francese da crema di latte, arancia siciliana candita, uvetta australiana 6 corone e vaniglia pura del Madagascar in baccelli. Una ricetta che rimane fedele alla tradizione milanese, con particolare attenzione alla qualità delle materie prime. La confezione di Cuvée 1926 completa il progetto natalizio, portando accanto al dolce milanese un'etichetta che rappresenta un secolo di storia della spumantistica di Valdobbiadene. Il Panettone dell'Arte 2026, proposto a 57 euro, è disponibile sul sito di Pasticceria Martesana e al Bar Brera, mentre Cuvée 1926 Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Valdo con astuccio Limited Edition si trova in esclusiva presso il locale al prezzo di 19,90 euro.

Cuvée 1926, il centenario di Valdo entra nel Natale milanese con il Panettone dell'Arte di Bar Brera

Cuvée 1926 di Valdo, le colline del Prosecco sulla confezione

Cuvée 1926 Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg di Valdo è accompagnato da un astuccio realizzato in esclusiva per Bar Brera, in un'edizione limitata che si inserisce nelle celebrazioni per i cento anni dalla fondazione della cantina. Il progetto grafico è stato affidato a Elisabetta Borghetti, un'altra allieva dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Anche in questo caso il blu e l'oro sono i colori dominanti, ma il soggetto cambia: al centro della composizione ci sono le colline del Prosecco, Patrimonio mondiale dell'Unesco, reinterpretate attraverso un paesaggio immaginario. Vigneti, trame vegetali e sorgenti luminose, simili a piccoli geyser, costruiscono una rappresentazione sospesa tra realtà e fantasia. Da queste ultime sembrano sprigionarsi le bollicine del vino, in un richiamo visivo al territorio di Valdobbiadene e all'identità della cantina. Il nome Cuvée 1926, del resto, rimanda proprio all'anno delle origini di Valdo.

La Cuvée 1926 di Valdo in edizione limitata per il Bar Brera di Milano

Il panettone diventa una mappa illustrata di Milano

La confezione del Panettone dell’Arte 2026 è firmata da Mattia Fusi, studente dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Il riferimento creativo è il celebre gioco «Dov’è Wally?», reinterpretato attraverso una serie di tavole che trasformano la scatola in una piccola ricerca visiva. Milano è rappresentata di notte, in un'atmosfera invernale e fiabesca. Tra guglie, colonne e finestre dei suoi edifici più riconoscibili, dal Duomo alla Galleria Vittorio Emanuele II, si nascondono numerosi Babbi Natale vestiti di rosso. Il Bar Brera occupa una posizione centrale nella composizione, mentre sulle superfici circolari della confezione compare una mappa del centro cittadino vista dall’alto.

Il Panettone dell’Arte di Bar Brera realizzato in collaborazione con Pasticceria Martesana