Già nel 1309 Pier de Crescentiis parlava della schiava bianca come uva tipica dell'area bresciana . Lo scrive Luca Paini nella tesi di laurea sulle “Indagini per il reperimento e la caratterizzazione della biodiversità viticola del bresciano”. Ma non solo. Paini, nel corposo studio presentato e discusso al corso di laurea magistrale di Scienze viticole ed enologiche delle Università di Foggia, Milano, Palermo, Sassari e Torino, ricorda che: «Seguono nel 1569 Agostino Gallo ne “Le vinti giornate dell'agricoltura et de' piaceri della vita”, che nella terza giornata, incentrata su tematiche viticole ed enologiche, cita alcuni vitigni diffusi nel bresciano, e Bongianni Grattarolo, che nell'“Historia della Riviera di Salò” parla dei vini prodotti sulla sponda bresciana del lago di Garda. Da questi scritti emerge che buona parte dei vitigni allora citati sono tutt'oggi presenti, come i Groppelli, il Marzemino, la Schiava (a bacca nera) e l'Erbamat ».

Più antichi di così... Queste interessanti considerazioni sono state al centro della tavola rotonda fra lo stesso Paini, il presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli, raffinato produttore di vini a Puegnago, e il docente universitario Luca Facciano. «Vitigni storici - hanno sottolineato i tre relatori - coltivati attualmente, in grado di resistere ai cambiamenti climatici. Alcuni, come l'Erbamat e l'Invernenga, i nostri viticoltori dovrebbero avere il coraggio di riscoprirli e la pazienza di coltivarli. Certo, non sono adatti a tutti i terreni, ma vanno comunque valorizzati». L'incontro è stato promosso dall'Izo (Istituto Zooprofilattico) e dalle IAR (Istituzioni Agrarie Bresciane) nell'ambito del XVI Premio Giuseppe Pastori (è stato assegnato a uno studente, a un'azienda agricola e a un docente universitario) presso l'omonimo istituto agrario, che si appresta a festeggiare i 150 anni di vita.