VARIETÀ LOCALI
Vino e clima che cambia: perché il Bresciano deve riscoprire gli antichi vitigni
Dall'Erbamat all'Invernenga, alcune varietà locali meritano maggiore attenzione da parte dei produttori per la loro capacità di resistere alle nuove condizioni climatiche, pur non essendo adatte a tutti i terreni
Già nel 1309 Pier de Crescentiis parlava della schiava bianca come uva tipica dell'area bresciana. Lo scrive Luca Paini nella tesi di laurea sulle “Indagini per il reperimento e la caratterizzazione della biodiversità viticola del bresciano”. Ma non solo. Paini, nel corposo studio presentato e discusso al corso di laurea magistrale di Scienze viticole ed enologiche delle Università di Foggia, Milano, Palermo, Sassari e Torino, ricorda che: «Seguono nel 1569 Agostino Gallo ne “Le vinti giornate dell'agricoltura et de' piaceri della vita”, che nella terza giornata, incentrata su tematiche viticole ed enologiche, cita alcuni vitigni diffusi nel bresciano, e Bongianni Grattarolo, che nell'“Historia della Riviera di Salò” parla dei vini prodotti sulla sponda bresciana del lago di Garda. Da questi scritti emerge che buona parte dei vitigni allora citati sono tutt'oggi presenti, come i Groppelli, il Marzemino, la Schiava (a bacca nera) e l'Erbamat».
I vitigni storici bresciani contro i cambiamenti climatici
Più antichi di così... Queste interessanti considerazioni sono state al centro della tavola rotonda fra lo stesso Paini, il presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli, raffinato produttore di vini a Puegnago, e il docente universitario Luca Facciano. «Vitigni storici - hanno sottolineato i tre relatori - coltivati attualmente, in grado di resistere ai cambiamenti climatici. Alcuni, come l'Erbamat e l'Invernenga, i nostri viticoltori dovrebbero avere il coraggio di riscoprirli e la pazienza di coltivarli. Certo, non sono adatti a tutti i terreni, ma vanno comunque valorizzati». L'incontro è stato promosso dall'Izo (Istituto Zooprofilattico) e dalle IAR (Istituzioni Agrarie Bresciane) nell'ambito del XVI Premio Giuseppe Pastori (è stato assegnato a uno studente, a un'azienda agricola e a un docente universitario) presso l'omonimo istituto agrario, che si appresta a festeggiare i 150 anni di vita.
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L'Istituto Agrario Pastori e il patrimonio della biodiversità viticola
Scuola voluta espressamente dall'avvocato Giuseppe Pastori, patriota, benefattore, fine intellettuale e, per molti versi, uno dei padri dell'agricoltura moderna. Morì nel 1885, lasciando questa precisa volontà testamentaria: «Ordino al mio erede di fondare in Brescia, al più presto, dietro riconoscimento in corpo morale per reale decreto, un istituto che si appellerà al mio nome, di una scuola pubblica di agricoltura, nel modello dei migliori istituti di tale genere fiorenti in Francia e in Germania...». Impegno mantenuto. Oggi l'Istituto Agrario Pastori di viale Bornata, ai piedi della collina dei Ronchi, possiede una collezione clonale di ben 1.100 vitigni e ospita 800 ragazze e ragazzi di tutto il Nord Italia. Il futuro dell'agricoltura.