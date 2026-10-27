A Brescia i veterinari entrano nelle scuole per insegnare la sicurezza alimentare

«Dalla colazione alla cena: un veterinario all'opera». Non è il titolo di un moderno spettacolo teatrale o di una provocazione gastronomica, ma il progetto educativo promosso dal Comune e dall'Ordine dei medici veterinari di Brescia. L'iniziativa parte martedì 28 ottobre in alcune scuole primarie della città e interessa complessivamente una quindicina di classi seconde e terze, in un percorso formativo per avvicinare i più giovani alla conoscenza delle filiere produttive di latte, uova e miele e al ruolo svolto dal medico veterinario nella tutela della salute animale e della sicurezza alimentare.

Sicurezza alimentare e benessere animale: a Brescia i veterinari entrano in classe

Dalle filiere alimentari al benessere animale: cosa impareranno gli alunni

Attraverso attività interattive, esempi pratici e momenti di confronto, gli alunni avranno l'opportunità di conoscere il mondo della zootecnia e della produzione primaria, approfondendo temi quali il benessere animale, la prevenzione delle malattie trasmissibili e i controlli che garantiscono la qualità e la sicurezza degli alimenti che arrivano quotidianamente sulle nostre tavole. L'obiettivo è quello di favorire nelle nuove generazioni la consapevolezza delle caratteristiche degli alimenti che si consumano dall'alba al tramonto, promuovendo nel contempo il rispetto per il lavoro di tutte le figure professionali coinvolte nelle filiere agroalimentari e la conoscenza delle eccellenze del territorio bresciano.

«Il medico veterinario è una figura spesso conosciuta - dicono i responsabili dell'Ordine - principalmente per l'attività di cura degli animali d'affezione, ma svolge un ruolo fondamentale anche per la tutela della salute pubblica, nella sicurezza dei cibi e nel sistema produttivo. Far apprezzare queste competenze a ragazze e ragazzi significa contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli e attenti ai temi della salute, dell'ambiente e della sostenibilità».

Il valore delle realtà agricole bresciane e dell'educazione nelle scuole