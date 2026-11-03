Whisky, rum e bourbon: Milano si prepara a tre giorni dedicati ai grandi distillati

Degustazioni e masterclass per appassionati e operatori F&B

Dal 7 al 9 novembre 2026 gli spazi dell’ Hotel Marriott di Milano (in via Washington 66) tornano a ospitare il Milano Whisky Festival & Rum Show , arrivato alla sua 21ª edizione . La manifestazione si conferma il principale evento italiano di riferimento per il settore dei grandi distillati , offrendo tre giornate interamente dedicate a degustazioni guidate , masterclass e incontri con i protagonisti della miscelazione e della produzione internazionale.

L'area espositiva vede la partecipazione di distillerie indipendenti, imbottigliatori, produttori e distributori ufficiali. L'offerta spazia tra le migliori etichette di Scotch Whisky, Irish Whiskey, Bourbon, produzioni dell’Estremo Oriente e un'ampia selezione di Rum, Ron e Rhum. Un focus specifico è riservato al panorama delle distillerie italiane, un comparto che ha consolidato la propria identità tecnica e culturale sul mercato nazionale.