MILANO WHISKY FEST
Whisky, rum e bourbon: Milano si prepara a tre giorni dedicati ai grandi distillati
Dal 7 al 9 novembre 2026 l’Hotel Marriott ospita la 21ª edizione del Milano Whisky Festival & Rum Show. Tre giorni dedicati a Scotch, Bourbon, Whisky orientali, Rum ed etichette italiane, con masterclass e degustazioni
Dal 7 al 9 novembre 2026 gli spazi dell’Hotel Marriott di Milano (in via Washington 66) tornano a ospitare il Milano Whisky Festival & Rum Show, arrivato alla sua 21ª edizione. La manifestazione si conferma il principale evento italiano di riferimento per il settore dei grandi distillati, offrendo tre giornate interamente dedicate a degustazioni guidate, masterclass e incontri con i protagonisti della miscelazione e della produzione internazionale.
L'area espositiva vede la partecipazione di distillerie indipendenti, imbottigliatori, produttori e distributori ufficiali. L'offerta spazia tra le migliori etichette di Scotch Whisky, Irish Whiskey, Bourbon, produzioni dell’Estremo Oriente e un'ampia selezione di Rum, Ron e Rhum. Un focus specifico è riservato al panorama delle distillerie italiane, un comparto che ha consolidato la propria identità tecnica e culturale sul mercato nazionale.
Degustazioni e masterclass per appassionati e operatori F&B
Il percorso all'interno della fiera consente a neofiti, collezionisti e operatori Ho.Re.Ca. di personalizzare la propria visita. Le prime due giornate sono focalizzate sul pubblico finale, con la possibilità di accedere ad assaggi esclusivi e all'acquisto diretto delle bottiglie allo stand.
La giornata di lunedì 9 novembre è strutturata su misura per i professionisti del canale food & beverage, che rappresentano circa il 25% dei visitatori complessivi. Il programma del lunedì offre una piattaforma d'accesso privilegiata per il networking professionale, la definizione di nuovi accordi di distribuzione e il consolidamento delle relazioni commerciali tra aziende produttrici e buyer di settore.
Biglietti e modalità di accesso al Milano Whisky Festival
L'ingresso alla manifestazione include il kit da degustazione ufficiale, composto dal bicchiere tecnico e dalla rispettiva tasca portabicchiere. L'accesso può essere acquistato direttamente in loco oppure online sul sito ufficiale della manifestazione. L'evento chiuderà la tre giorni milanese riaffermando il proprio ruolo di snodo centrale per la cultura del bere miscelato e di qualità in Italia.
Le tariffe prevedono due opzioni:
- Biglietto giornaliero: 8,00 euro
- Pass 3 giorni: 18,00 euro