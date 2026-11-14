La birra di Natale Herrnbräu Wintermärzen affronta la stagione fredda con un colore ambrato e un profilo gustativo pieno, in cui la componente maltata si accompagna a note fruttate. È una Festbier lager , prodotta a bassa fermentazione e pensata per il periodo invernale. Con una gradazione alcolica del 5,8% , presenta una struttura intensa e si presta ad accompagnare i momenti conviviali dei mesi freddi.

Al naso si riconoscono sentori di frutta a polpa bianca, richiami esotici e delicati accenni agrumati, che danno forma a un bouquet fresco e articolato. La schiuma è fine, compatta e persistente, mentre il colore si muove tra l’oro scuro brillante e le sfumature ambrate. Al palato emerge un gusto pieno e finemente maltato, grazie a una selezione di malti speciali che contribuisce a definire l’aroma e la rotondità della birra. L’equilibrio tra intensità e bevibilità ne caratterizza il profilo, rendendola adatta alle occasioni della stagione invernale. La Wintermärzen Herrnbräu ha una densità iniziale di 13 °P. La ricetta prevede acqua, malto d’orzo e luppolo.