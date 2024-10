Abbattitori di temperatura Electrolux Professional: alleati per la cucina

L’abbattitore rapido di temperatura, conosciuto anche come “blast chiller”, è l’apparecchiatura immancabile in ogni cucina professionale per preservare la qualità degli alimenti e garantirne la sicurezza. Questa tecnologia, infatti, aiuta a mantenere il gusto, la consistenza e il valore nutrizionale dei piatti ed è progettata specificatamente per raffreddare grandi quantità di cibo in modo veloce ed efficace in un ambiente a temperatura controllata.

Gli abbattitori di temperatura Electrolux Professional

Abbattitori Electrolux Professional: multifunzionalità per una cucina efficiente

I batteri tendono a moltiplicarsi in fretta a temperature comprese tra +10°C e +65°C. Per questo motivo, grazie ad un accurato studio dei flussi d’aria, il calore viene estratto dagli alimenti evitando che la carica batterica possa evolvere. Il risultato è la garanzia di qualità, sicurezza e durata del cibo.

Gli abbattitori di Electrolux Professional prevedono cicli di raffreddamento rapido a +3°C e di congelamento rapido fino a -18°C al cuore. Inoltre, con i modelli top di gamma SkyLine ChillS, queste attrezzature diventano multifunzionali permettendo all’operatore del settore di lavorare in varie modalità come ad esempio scongelamento rapido, lievitazione e fermalievitazione. A queste si accostano cicli speciali per processare cioccolato e gelato e per trattare il pesce crudo.

Abbattitori di temperatura: fattori chiave per un investimento vincente

Sul mercato esistono diverse soluzioni, ma allora, come si fa a scegliere l’abbattitore più adatto per la propria attività? Quando si seleziona un abbattitore di temperatura devono essere valutati fattori come la capacità, le dimensioni e le rese in kilogrammi per ciclo. Premesso che questo sistema di lavoro è pensato per programmare la propria produzione su base settimanale è evidente che scegliere un blast chiller in caso di rese contenute può diventare addirittura poco vantaggioso. È quindi fondamentale rivolgersi ad un esperto del settore con cui valutare e condividere la soluzione più idonea.

«Come Electrolux Professional offriamo un'ampia gamma di soluzioni sviluppate su misura per esigenze individuali, assicurando che i nostri clienti riescano a beneficiare appieno del proprio investimento», afferma Andrea Grandi Country category manager di Electrolux Professional Italia, che aggiunge: «anche ad installazione avvenuta supportiamo gli utenti ad ottimizzare i processi e rendere più sostenibile il lavoro in cucina, limitando ogni tipo di spreco e mantenendo i più alti standard di qualità e sicurezza alimentare».

