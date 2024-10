Samuele Maledì svela la ricetta di Nautilus: prezzi accessibili e menu anni '80

La trattoria di mare con pizza che Milano stava aspettando; una location moderna e accogliente curata nei minimi dettagli. Piatti che raccontano storie di un'epoca passata con il sapore autentico del mare. Nautilus è questo e altro ancora con la sua proposta adatta a tutte le tasche, punto di riferimento nel quartiere sia per famiglie sia per giovani. La direzione del locale è affidata a Samuele Maledì: una trentina di anni di esperienza sulle spalle, si è formato alla scuola alberghiera per poi diventare sommelier. Nautilus Trattoria di Mare è il quattordicesimo locale di Mrg Milano Restaurant Group, un gruppo nato 13 anni fa grazie a Samuele Serra che oggi gestisce 14 ristoranti di proprietà, diffusi in diverse zone centrali della città.

La sala di Nautilus Trattoria di Mare

Nautilus, bilancio positivo a pochi mesi dall’apertura

A Samuele Maledì, direttore del Nautilus nonché socio del gruppo, domandiamo un primo bilancio a pochi mesi dall’apertura.

È positivo, senz’altro. Siamo riusciti a intercettare una clientela piuttosto ampia, che va dal turista al cliente in cerca del business lunch ad un prezzo abbordabile. A sera si lavora soprattutto con gli italiani, lo scontrino medio non supera i 50 euro, includendo il vino: a Milano si può considerare un’eccezione.

Samuele Maledì, direttore di sala e socio del Nautilus Trattoria di Mare a Milano

Già, il vino: nonostante i consumi diminuiscano, in generale, qui la bottiglia e il calice tirano ancora?

A me non risultano diminuzioni, almeno al ristorante, e guardi che sono molto sul pezzo, visto che ho l’attestato di sommelier Ais-Associazione italiana sommelier. La nostra cantina comprende un centinaio di etichette, bianchi per il 70%, per il resto rossi e rosati. Mi sembra di capire che i turisti si orientino più facilmente sul rosso, nonostante l’abbinamento col pesce sia meno immediato.

Quale è la filosofia di cucina del Nautilus

Da Nautilus solo classica cucina italiana di mare, o c’è qualche divagazione?

Agli esterofili proponiamo la nostra paella, sia nella classica versione alla “Valenciana” con carne e pesce, sia nella versione di solo “Marisco”. Tuttavia, la nostra è abbastanza risottata, morbida e burrosa, e quindi meno crunchy di quel che uno potrebbe immaginare. A noi il compito di spiegarlo a chi si aspetterebbe qualcosa di puramente e semplicemente spagnolo.

Nautilus e la movida milanese: come è la situazione?

E veniamo ora allo scenario: le Colonne di San Lorenzo, un luogo storico della movida di Milano, bellissima piazza … nonché problematica, con le sue zuffe fra giovinastri, gente armata in giro, disordine generalizzato. Come si gestisce tutto questo?

Con l’aiuto delle autorità, certo, ma qui da qualche mese la situazione è cambiata. Radicalmente. Di sera i controlli sono continui, si vedono tantissime divise in giro, è diventato impossibile far casino. Perché proprio qui e non sui Navigli o a Corso Como? Non ne ho la più pallida idea, mi basta constatare che i problemi, quando si vuole, si affrontano e si risolvono!

Cocktail di gamberetti, penne alla vodka e non solo: la cucina di Nautilus

Alla spiegazione del direttore del Nautilus aggiungiamo che la cucina si ispira agli anni '80, e allora nel menu non possono mancare il cocktail di gamberetti nella coppetta di vetro, le penne con salmone e vodka e la sogliola alla mugnaia, tanto per cominciare. C'è anche voglia di riscoprire piatti della tradizione, esaltando il pesce, come il risotto ai frutti di mare, il pescato del giorno e l'irresistibile fritto, a cui si aggiungono plateau di crudi e ostriche.

Cocktail di gamberetti in salsa rosa di Nautilus Trattoria di Mare 1/4 Le tapas di Nautilus Trattoria di Mare 2/4 Carpaccio di gamberi rossi di Mazara del Vallo di Nautilus Trattoria di Mare 3/4 Spaghettoni con tartare di gamberi rossi e tartufo nero estivo di Nautilus Trattoria di Mare 4/4 Previous Next

Il locale è davvero per tutte le esigenze, e quindi chi ha voglia di qualcosa di leggero e sfizioso può optare per un aperitivo, un “Fish Happy Hour” di piccoli assaggi di pesce che accompagnano al tavolo un drink o un calice di vino. Completano il menu alcuni piatti vegetariani e una pizza a ruota di carro, molto friabile e croccante.

L'arredo da trattoria di Nautilus

L'arredo è semplice, rustico ma assai accogliente come una vera trattoria dovrebbe essere. La grande veranda rappresenta la sala principale, l’interno invece offre agli avventori mura con mattoni a vista, oggetti e dettagli che rievocano il mare, un acquario con il pesciolino “Nemo” nel bagno e una saletta più curata ed elegante con morbidi divani a parete, ideale per le prenotazioni di piccoli gruppi.

Nautilus Trattoria di Mare

Via Pioppette 3 - 20123 Milano

Tel 02 35992332