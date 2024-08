A Milano apre Nautilus, trattoria di mare con piatti che raccontano gli anni '80

La trattoria di mare con pizza che Milano stava aspettando; una location moderna ed accogliente curata nei minimi dettagli. Piatti che raccontano storie di un'epoca passata con il sapore autentico del mare. Nautilus è questo e altro ancora con la sua proposta adatta a tutte le tasche, punto di riferimento nel quartiere sia per famiglie che per giovani.

Nautilus - Paella

La direzione del locale è affidata a Samuele Maledì, una trentina di anni esperienza sulle spalle, si è formato alla scuola alberghiera per poi diventare sommelier. Nautilus Trattoria di Mare è il quattordicesimo locale di MRG Milano Restaurant Group, un gruppo nato 13 anni fa grazie a Samuele Serra che oggi gestisce appunto 14 ristoranti di proprietà diffusi in diverse zone centrali della città.

Cocktail di gamberetti, penne alla vodka e non solo: la cucina di Nautilus

Se il richiamo è agli anni '80 allora nel menu non possono non troneggiare il cocktail di gamberetti nella coppetta di vetro, le penne con salmone e vodka e la sogliola alla mugnaia, tanto per cominciare. C'è anche una voglia di riscoprire piatti della tradizione, esaltando il pesce, come il risotto ai frutti di mare, il pescato del giorno e l'irresistibile fritto, a cui si aggiungono plateau di crudi e ostriche. Menzione a parte per la paella che abbraccia sempre la mediterraneità e vista la grande richiesta avuta in altri locali della proprietà, è stata inserita nel menù sia nella classica versione alla “Valenciana” con carne e pesce, sia nella versione di solo “Marisco”.

Nautilus - Crudo di gamberi 1/4 Nautilus - Fiori di zucca pastellati, ricotta e alici del cantabrico 2/4 Nautilus - Fritto calamari, gamberi e verdure 3/4 Nautilus - Gamberi in crosta di pistacchio 4/4 Previous Next

Il locale è davvero per tutte le esigenze, e quindi chi ha voglia di qualcosa di leggero e sfizioso durante un aperitivo, un “Fish Happy Hour” di piccoli assaggi di pesce che accompagnano al tavolo un drink o un calice di vino, troverà quello che cerca nelle tapas.

Nautilus - Garganelli gamberi, asparagi e pomodorini 1/4 Nautilus - Gnocchetti tricolore cozze e pecorino 2/4 Nautilus - Tartare di ricciola 3/4 Nautilus - Aperitivo con tapas 4/4 Previous Next

Completano il menu alcuni piatti vegetariani e una pizza a ruota di carro, molto friabile e croccante. A vista, la cantina dei vini che accoglie un centinaio di etichette circa, con bollicine e vini bianchi italiani come principali protagonisti, a cui si aggiungono champagne e qualche vino rosso a completamento.

L'arredo da trattoria di Nautilus

L'arredo è semplice, rustico ma assai accogliente come una vera trattoria dovrebbe essere.

Nautilus 1/4 Nautilus - Colonne di San Lorenzo 2/4 Nautilus - Interno del locale 3/4 Nautilus - Bagno brandizzato 4/4 Previous Next

La grande veranda rappresenta la sala principale, all'interno invece mura con mattoni a vista, oggetti e dettagli che rievocano il mare, un acquario con il pesciolino “Nemo” nel bagno e una saletta più curata ed elegante con morbidi divani a parete, ideale per essere riservata da piccoli gruppi.

Nautilus Trattoria di Mare

Via Pioppette, 3 - 20123 Milano

Tel 02 35992332