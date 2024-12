Gli stampi alimentari per pasticceria che celebrano le festività

La pasticceria non è solo una tecnica, ma un’arte capace di trasmettere emozioni attraverso forme, sapori e dettagli. Pavoni Italia, da sempre al servizio dei professionisti della ristorazione, con il lancio della brochure New Arrivals, presenta una nuova collezione che interpreta in modo unico lo spirito delle festività, da Natale a San Valentino.

La nuova linea di prodotti, frutto della collaborazione con rinomati maestri pasticceri, punta a stimolare la creatività e a celebrare la bellezza della pasticceria artigianale. L’obiettivo non è solo offrire strumenti funzionali, ma anche valorizzare l’aspetto emozionale che ogni dolce può suscitare.

Forme e design per celebrare le festività

La collezione natalizia include una gamma di stampi innovativi. Tra questi spiccano gli stampi in silicone progettati per pandori e panettoni, realizzati in collaborazione con il maestro lievitista Vincenzo Tiri. Le versioni monoporzioni da 30x40 cm sono ideali per creazioni eleganti come mini panettoni o mini pandori, perfetti per buffet raffinati o regali personalizzati. La collezione include anche uno stampo per torta “Merry Christmas” e un tronchetto “Wish”, a forma di slitta con Babbo Natale e pacchetti regalo, che aggiungono un tocco di magia e tradizione ai dolci natalizi.

Per la gioia dei più piccoli e non solo, gli stampi termoformati dedicati al cioccolato propongono simboli iconici del Natale: ghirlande, fiocchi di neve e cavalli a dondolo. Tra le novità più apprezzate spicca lo stampo Xmas Snowman, una tavoletta a forma di pupazzo di neve firmata dal maestro Fabrizio Fiorani. Ogni dettaglio è studiato per garantire risultati esteticamente impeccabili, ideali per impreziosire vetrine e conquistare i clienti.

Emozioni dolci per San Valentino

Per celebrare l’amore, la nuova collezione propone strumenti unici come lo stampo per torta e monoporzione Eros 2.0, firmati dal campione mondiale Emmanuele Forcone. L’intreccio di cuori sovrapposti e intersecati lascia ampio spazio alla personalizzazione, rendendo ogni creazione unica. Inoltre, lo stampo Barocco per cioccolato, con la sua struttura a scrigno, si presta a essere riempito con praline o dragées, offrendo un’opzione elegante e originale per le proposte di San Valentino.

Lo stampo per torta e monoporzione Eros 2.0 di Pavoni Italia

Geometrie e innovazione tecnica

Un’ulteriore area di innovazione riguarda gli stampi geometrici per croissant. Nuove forme come sfere, cubi, cuori e piramidi permettono ai pasticceri di reinventare i classici croissant con un approccio moderno. Grazie alla collaborazione con il corporate pastry chef Cesare Murzilli, è stato creato lo stampo CV6 Sfera, accompagnato da un ricettario esclusivo che ispira nuove possibilità di design e gusto.

Un’ulteriore area di innovazione riguarda gli stampi geometrici per croissant

L'appuntamento alla fiera Sigep

Non perdere l’opportunità di scoprire dal vivo tutte le novità di Pavoni Italia. Alla fiera Sigep di Rimini, dal 18 al 22 gennaio 2025, presso HALL B3 STAND 062, si potranno toccare con mano i prodotti, parlare con gli esperti e scoprire tutte le novità che renderanno il prossimo anno ancora più speciale. Inoltre, si potrà scoprire il nuovo catalogo Food Equipment 2025, ricco di progetti firmati dagli Ambassador di punta del settore, sia per la pasticceria che per il mondo Horeca.