Palermo: grande successo per la festa di Natale di cuochi e pasticceri

Nonostante abbia trascorso i quaranta anni di attività, l'Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo, che aderisce alla Federazione italiana cuochi (Fic), sembra ancora un ragazzino dal brillante avvenire. Come ogni anno, nelle vicinanze delle festività natalizie, le toques della provincia hanno festeggiato il 40° "Natale del Cuoco", il tradizionale momento di incontro prefestivo, a Villa Boscogrande, storica e suggestiva villa settecentesca, location del viscontiano Gattopardo e luogo d'elite per ricevimenti, eventi, meeting, gestito dallo chef patron Natale Di Maria, tra l'altro delegato regionale Euro-Toques Italia. A proposito, qualche bontempone ha fatto la battuta: Natale del Cuoco si riferisce a Natale Di Maria?

“Natale del Cuoco” a Palermo: 40 anni di passione e successi

Premi, degustazioni e showcooking al "Natale del cuoco" di Palermo

Dopo i saluti del Vescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, la festa è iniziata con la presentazione degli chef storici e di coloro che hanno partecipato, nei rispettivi team “Caldo” e “Freddo”, ai Campionati di cucina italiana e alle Ika Culinary Olympics dello scorso febbraio conseguendo due medaglie d'argento. È stata poi la volta della presentazione dei membri del Culinary Traditional Food Palermo, team campione nazionale assoluto ai Campionati della cucina italiana 2024. Sono stati premiati, inoltre, gli chef che hanno partecipato ai progetti “Il gusto della Sana Vita” e “Hospital Chef”. Motivo d'orgoglio dell'associazione la folta rappresentazione del comparto Lady Chef, indice che la figura del cuoco professionista sta cambiando a favore del gentil sesso, nonché della presenza del Dipartimento Solidarietà ed Emergenze, del Bakery Team e del Team Decorator.

Si è svolta, quindi, la premiazione della seconda edizione del concorso fotografico #scattidigustoinnatura organizzato da Natura Mediterranea in collaborazione con il Parco Avventura Madonie e sono stati premiati rispettivamente al primo posto Manuela Zanni giornalista di Allfoodsicily.it, al secondo la lady chef Maria Carmela Catalano e al terzo Paolo Amedeo Veneziani. Si è aperta, quindi, la fase conviviale della serata con degustazioni e showcooking a cura della cucina in house, del Culinary Traditional Food e delle Lady Chef che hanno trasformato materie prime messe anche a disposizione dalle aziende amiche. La festa si è conclusa con i ringraziamenti del presidente Mario Puccio e il tradizionale brindisi di augurio di un Santo Natale e un buon anno nuovo accompagnato dal panettone tradizionale di ben 10 kg della nota azienda Fiasconaro di Castelbuono e dalla cassata gigante offerta dalla Pasticceria Norman del pastry chef Natale Trentacoste a Marineo.

“Natale del Cuoco”: il panettone da 10 kg di Fiasconaro

«Un risultato importante - commenta Puccio - che ci sprona ulteriormente a gettarci a capofitto nelle nuove attività previste per il 2025 a partire dal nostro interesse per la recente nomina della Sicilia quale “Regione europea della gastronomia 2025” da parte dell'International Institute of Gastronomy, culture arts and tourism». L'associazione oggi conta ben 545 iscritti di cui 115 Lady Chef e 130 Under 25, tanto da essere la seconda provincia italiana per numero di iscritti. «Una realtà composita ma rappresentativa dell'impegno che ogni giorno ci vede in prima linea - sottolinea Puccio. Un risultato che ci riempie di orgoglio e ci sprona, soprattutto, nello stare accanto ai giovani per incoraggiarli e sostenerli nel cammino di formazione per lavorare nel mondo della ristorazione».

Video Cliccabile con PiP Forzato

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

«Il Natale del Cuoco - aggiunge chef Rosario Seidita, presidente dell'Unione regionale cuochi siciliani intervenuto alla festa - è un appuntamento rituale per i nostri associati per lo scambio degli auguri ma anche un momento di convivialità e di riflessione che ci ricorda il significato del Natale cristiano e che rafforza lo spirito associativo ed il sentimento di appartenenza alla famiglia delle berrette bianche soprattutto nelle giovani generazioni. Questo, dopo 40 edizioni, ci spinge sempre di più a guardare positivamente al futuro dell'associazione».