Un ristorante stellato a domicilio? Sì, con "Berton a casa"

Un’esperienza stellata senza uscire di casa? Dal 15 gennaio a febbraio 2025, lo chef Andrea Berton trasforma le cucine domestiche in templi dell’alta gastronomia con l’iniziativa “Berton a Casa”. Approfittando della ristrutturazione del suo celebre ristorante milanese, Berton invita gli appassionati del buon cibo a vivere la sua filosofia culinaria in un’atmosfera intima e personalizzabile.

Lo chef Andrea Berton

La filosofia di Berton a domicilio

«Abbiamo scelto di vedere questa pausa come un’opportunità - racconta Berton - per portare la nostra eccellenza oltre le mura del ristorante». Ogni dettaglio è pensato per replicare l’esperienza Berton al 100%, trasformando ogni casa in un palcoscenico per i suoi piatti.

Berton a domicilio: il menu

Gli ospiti potranno scegliere tra tre menu creativi, tutti realizzati con ingredienti di eccellenza e tanta fantasia. Ecco alcune delle proposte:

Capasanta al vapore con cavolo nero e topinambur : un inno alla delicatezza.

: un inno alla delicatezza. Risotto alle erbe fini con olive taggiasche e polvere di capperi : un’esplosione di sapori mediterranei.

: un’esplosione di sapori mediterranei. Tortelli d’anatra con salsa allo zafferano e sugo di spinaci : pura poesia in un boccone.

: pura poesia in un boccone. Cioccolato soffiato con lampone e liquirizia: il finale dolce di una serata perfetta.

Oltre alla magia dei sapori, Berton cura ogni aspetto del servizio:

Preparazione e servizio impeccabili , con lo chef e la sua brigata pronti a gestire ogni dettaglio.

, con lo chef e la sua brigata pronti a gestire ogni dettaglio. Mise en place esclusiva : tovagliati, stoviglie e decorazioni degne di una cena da re.

: tovagliati, stoviglie e decorazioni degne di una cena da re. Accoglienza professionale per una serata elegante e senza stress.

Il lusso di vivere l'esperienza Berton a casa

Quanto costa avere Berton a domicilio?

Il prezzo per questa esperienza è di 200 euro a persona (soft drink inclusi; vini, servizio e allestimenti esclusi). Certo, non è un hamburger da fast food, ma per una cena stellata servita direttamente a casa… ne vale ogni centesimo!