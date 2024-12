Panettoni e birra artigianale: un Natale all'insegna del gusto a Napoli

Festività planetaria, differenti le declinazioni nel celebrarla quando si tratta di convivialità a tavola. Parliamo del Natale, ovviamente. Nel nord Europa vi è l'usanza di produrre specificamente una birra particolare in occasione delle festività natalizie. Ed è questa ghiotta contaminazione che è stata presa in considerazione dal panificatore Catello Di Maio e, in comunione di intenti da Fabio Ditto, patron del birrificio Kbirr. Catello Di Maio (35 anni), terza generazione di una famiglia di panificatori, è il patron di Cesto Bakery, eccellente laboratorio-panetteria di Torre del Greco (Na), popolosa e bella città alle falde del Vesuvio. La birra è la “Christmas Ale 25 Casa Cupiello” dedicata a Eduardo De Filippo e, specificamente ad una delle sue più struggenti opere teatrali: Natale in Casa Cupiello.

Catello Di Maio con uno dei suoi panettoni e la birra di Kbirr

I quattro panettoni di Catello di Maio

I panettoni proposti da Catello Di Maio, invece, sono ben quattro. La presentazione del binomio panettone-birra, è avvenuta lo scorso 27 novembre alla Salumeria Contavoli, la gastronomia d'eccellenza di Danilo Cortimiglia, sita in via Bisignano nei pressi di Piazza dei Martiri, il “salotto buono” di Napoli. Oltre al panettone tradizionale, semplicemente squisito nel suo essere emblematicamente l'evergreen dei panettoni, Catello Di Maio per questo Natale 2024 propone: il panettone all'albicocca del Vesuvio, il panettone ai tre cioccolati, il panettone al pistacchio e last but not least, la versione con cereali antichi, cioccolato bianco e frutti di bosco. In aggiunta, per quanti lo preferiscono, c'è anche il pandoro del Vesuvio.

Catello di Maio è anche un artigiano della farina di segale

Catello Di Maio mica fa solo panettoni (!); egli è un bravissimo artigiano della farina di segale: sono particolarmente apprezzati il rugbrød, il pane svedese nella sua forma tipica in cassetta, così come la pagnotta da 500 grammi di farina di segale al 100%, nonché quella realizzata con segale ed un misto di cereali. Il pane di Altamura è un altro richiamo fortissimo, insieme al pane di semola; inoltre, pressoché perfetti nella forma e nella tipica consistenza soffice, sono i buns, tra i più richiesti dalle hamburgherie d'autore. Ma Catello non potrebbe definirsi “torrese verace” se nel suo forno non facesse anche la ‘semolella', il panino di farina di semola tipico di Torre del Greco, che era a rischio di estinzione.

Il Marsigliese, pane tipico napoletano, trova in Catello un eccellente interprete. Esso proviene dalla Provenza e deriva dal pain fendu che ancora oggi si accompagna alla bouillabaisse, la zuppa di pesce tipica di Marsiglia. Contaminazioni ghiotte lungo le rotte del Mediterraneo hanno fatto conoscere questo pane marsigliese anche sulle coste campane. Il prode Catello mostra il suo talento e la solidità della sua tecnica anche espletando l'attività di pizzaiolo, così facendo squisite pizze alla pala e in padellino. Quanta serenità nel volto di Catello Di Maio, del suo mestiere innamoratissimo e davvero, palesando non solo passione, ma anche robusta competenza ed innato talento, sì bella persona fa sovvenire quanto ebbe a dire Confucio: “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno”.