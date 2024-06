Julius Meinl Barista Cup 2024: il campione d'Italia è Luca Riccardi

Da aprile a luglio 12 Paesi ospitano le gare nazionali per accedere alla finalissima della prima edizione di Julius Meinl Barista Cup, che si svolgerà il 19 settembre a Vienna presso la sede internazionale della storica torrefazione viennese. In lizza Austria, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Georgia, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Italia. Solo il campione nazionale accederà alla finale.

Luca Riccardi, vincitore della Julius Meinl Barista Cup 2024

Julius Meinl Barista Cup, competenze in una manciata di punti

Per l'Italia parteciperà Luca Riccardi del bar Attymo di Terni, che il 31 maggio presso lo stabilimento Lidò Beach Restaurant & Bar ai Lidi Ferraresi - Lido delle Nazioni, si è imposto su altri nove professionisti che si sono sfidati nelle categorie Espresso, Cappuccino e Signature Drink. Seconda classificata Hoi San Pang (Bar Filanda di Santa Lucia di Piave, Tv), che si è aggiudicata anche il premio come miglior Signature Drink; terzo gradino del podio per Edoardo Foti (Bar Caffetteria Bistrò St. Leo di Treviso). Il miglior Espresso è stato realizzato da Andrea Galardi (Bar Maratona di Firenze), mentre il Cappuccino più premiato dalla giuria è stato quello firmato da Luca Cellizza (Coffee & Cocktail Bar Barilò di Roma).

Espresso in valutazione sul tavolo della giuria

Giuria guidata dal master coffee trainer Gianni Cocco e composta, per quanto riguarda il profilo sensoriale, da Vittorio Agosti e José Raul Juan Sorita, mentre per quello tecnico da Andrea Alberghini. «Questa è una gara che trasmette abilità, creatività e l'essenza del servizio - ha sottolineato Gianni Cocco - Il Barista, oltre a saper lavorare il caffè, che deve trasmettere emozioni in tazza, deve saper gestire il cliente e la sala. Rappresenta una figura professionale importantissima: è l'ultimo anello della filiera, in grado di esaltare un caffè che nasce già ottimo».

La giuria: Vittorio Agosti, José Raul Juan Sorita, Gianni Cocco, Andrea Alberghini

Julius Meinl Barista Cup, Belvedere Blend 100% Arabica

Presso i Lidi Ferraresi i concorrenti hanno utilizzato il caffè super premium 100% Arabica Belvedere Blend di Julius Meinl The Originals Bio Fairtrade con doppia certificazione, ispirato alla cultura viennese. Ogni chicco proviene da Nicaragua e Honduras da agricoltura biologica e responsabile. E proprio in Honduras, per approfondire le conoscenze sulla coltivazione sostenibile, voleranno i tre professionisti che otterranno il punteggio più alto (miglior Espresso, Cappuccino e Signature Drink) nella finale di Vienna.

Andreea Postolache, global marketing director Horeca Julius Meinl 1/5 I dieci concorrenti della finale italiana 2/5 Cristiano Tomei ha condotto l'intensa giornata di gara 3/5 Zagara Coffee, il cocktail di Luca Riccardi 4/5 La postazione dei concorrenti 5/5 Previous Next

Nell'ambito della selezione italiana, presentata dal vulcanico Cristiano Tomei, anima e core del ristorante L'Imbuto di Lucca, è emersa l'esperienza di Luca Riccardi, che è stato il penultimo concorrente a dover realizzare in 12 minuti due espresso e altrettanti cappuccini e signature drink. Zagara Coffee il suo cocktail, a base di caffè espresso, Kraken Rum, Cointreau, creme de cacao, succo di yuzu, chinotto. Riccardi ha frequentato diversi corsi certificati dalla Sca - Specialty coffee association, perfezionando le sue competenze in brewing, roastery, sensory e caffè verde.

Hoi San Pang, seconda classificata e miglior Signature Drink 1/5 Il miglior espresso è stato realizzato da Andrea Galardi 2/5 Luca Cellizza, miglior cappuccino 3/5 il Belvedere Blend incontra la tazzina 4/5 Il cappuccino di Luca Riccardi 5/5 Previous Next

Predilige le estrazioni in filtro e le monorigini, cercando sempre di offrire ai clienti non solo un eccellente caffè, ma anche un'esperienza arricchente e personale, condividendo con loro la storia del caffè dalla filiera fino all'ultima estrazione. «Per essere presente qui - ha commentato dopo la vittoria - ho dovuto rinunciare alla recita di mia figlia di cinque anni. Che però mi ha detto: “Papà, vai e vinci”». Detto e fatto.

Julius Meinl Barista Cup, quattro pilastri per l'Horeca

«Con la prima edizione di questa competizione internazionale dedicata ai baristi - ha dichiarato Andreea Postolache, global marketing director Horeca & innovation marketing manager Italia di Julius Meinl - mettiamo sotto i riflettori i quattro pilastri di Julius Meinl per l'universo Horeca. Innanzitutto l'altissima qualità del prodotto, in questo caso Belvedere Blend. Di rilievo anche l'attrezzatura all'avanguardia che offriamo ai concorrenti, rappresentata da aziende di primo piano come Rancilio, Fiorenzato, Cafetto e Bwt. Terzo pilastro significa formazione, non solo dei clienti, ma anche della nostra forza vendita che, ricordo, solo nel mese di maggio ha fatto segnare un risultato che vale 127 tonnellate di caffè. Quarto punto di riferimento è quella che definiamo customer activation, la possibilità di partecipare agli eventi, ma anche di organizzarli presso il proprio esercizio con un ricco ventaglio di materiali che illustra al consumatore finale sia il valore aggiunto di Julius Meinl dal punto di vista organolettico sia sotto il profilo ambientale e sociale. La Julius Meinl Barista Cup, oltre a celebrare l'arte di preparazione e servizio del caffè, vuole essere un'opportunità di condivisione e di crescita professionale per alcuni dei baristi più abili ed esperti di miscele premium Julius Meinl».

Julius Meinl

Via Verona 70 - 36077 Altavilla Vicentina (Vi)

Tel 0444 334411