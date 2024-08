£$Noi di Sala presenta$£: Davide Macaluso del Principe di Piemonte a Viareggio

Un’informatico prestato all’accoglienza? Questo è Davide Macaluso. Sin dalle prime estati come bagnino presso la costa versiliese, si è subito innamorato di cosa vuol dire conoscere quotidianamente persone diverse e farle stare bene. Folgorato da una cena presso una storica Osteria del suo paese, ha da subito iniziato presso un rinomato locale di Breuil Cervinia che oggi non c’è più.

Davide Macaluso

Da quel momento si è innamorato del mondo enologico e di come la differenza tra un semplice pasto ed un’esperienza gastronomica sia legato all’arte del servizio. Nel proprio percorso, Davide, è stato impegnato per molti anni nella catena Four Seasons con il caro amico Enrico Bartolini, ha avuto la possibilità di viaggiare il mondo, non solo fisicamente ma anche con gli ospiti che ha avuto il piacere di conoscere.

Davide Macaluso: dall'informatica all'arte dell'accoglienza

Una moltitudine di stimati amici e colleghi, grandi professionisti, sono giornalmente tema di confronto per migliorare sempre quello che cerca di trasmettere. L’esperienza accumulata nell’ambito hotellerie, trasforma ogni ospite con cui a che fare sin dalla colazione, in un caro amico che viene a soggiornare nella sua casa, il Principe di Piemonte di Vireggio (Lu), non solo parlando di gastronomia e/o enologia, ma affrontando a 360° di qualsiasi tematica, rendendo ancora più incredibili e interessanti le giornate in sala.

Davide considera il servizio del Principe di Piemonte un mix tra l’informalità ed il calore di una grande osteria e l’eleganza aggiunta alla precisione di un servizio di una struttura 5L. Un’esempio di accoglienza? «La mia rubrica telefonica è ricca di contatti di ospiti diventati amici, a volte nate dopo criticità operative. Quando lavoravo al Four Seasons di Firenze, un’ospite del sud America non era soddisfatta della tipologia di vini che avevamo. Nel cercare di accontentarla, raccolsi una ventina di brand differenti e le organizzai un tasting per soddisfare le sue richieste. Da quel momento siamo grandi amici» ricorda con nostalgia Davide Macaluso.