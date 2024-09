Molino Dallagiovanna sceglie il Pizza Ambassador 2025: Riccardo Tamburrano

Quattrocento ospiti riuniti per assistere all'evento conclusivo, dopo 12 mesi di selezioni in 9 regioni italiane; 10 esperti giurati chiamati a valutare 9 pizzaioli in gara per la finale; 4 aziende agricole premiate per la qualità del loro lavoro; un'unica grande famiglia. Anzi, Uniqua. Come la sua farina. Quella del Molino Dallagiovanna. Sono questi i numeri della “Festa dei Granai” e del “Pizza Bit Competition” 2024, che sabato 7 settembre hanno animato la sede del Mulino, a Gragnano Trebbiense in provincia di Piacenza, e hanno incoronato Riccardo Tamburrano come Pizza Ambassador 2025.

Riccardo Tamburrano, Pizza Ambassador 2025 di Molino Dallagiovanna

La "Festa dei Granai" di Molino Dallagiovanna

L'evento, che nasce per celebrare il forte legame con il territorio e che sta diventando ormai una consolidata tradizione, riunisce nella "wheat valley" tutta la filiera dell'arte bianca, dal campo alla tavola passando appunto per l'azienda molitoria, che per l'occasione apre le sue porte ai visitatori. Guida d'eccezione, il signor Pierluigi Dallagiovanna si diverte a raccontare storia e funzionamento di quello che definisce "il mulino più pazzo del mondo", la sua passione ben prima di un lavoro. Attraversando in altezza i 5 piani del mulino, il grano ritenuto idoneo dopo le opportune analisi di laboratorio viene sottoposto ad un processo continuo di selezione e pulitura, prima di entrare nella macchina lavagrano e poi iniziare la macinazione.

L'ingresso del Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (Pc)

Il Molino Dallagiovanna, infatti, è una delle poche realtà italiane rimaste a lavare ancora il grano. Questo procedimento, che qui viene realizzato attraverso un circuito chiuso per ridurre al minimo lo spreco di acqua, garantisce una maggiore rimozione delle impurità e quindi una qualità ancora superiore alla farina. Per mantenere intatte le singole proprietà del grano, inoltre, ogni varietà viene macinata singolarmente rispettando il naturale tempo necessario per ogni specifica tipologia, che può variare dalle 24 alle 48 ore a seconda della forza. La macinazione singola, unita alle analisi di laboratorio di ogni base giornaliera e ad una macinazione di prova di circa 20 quintali eseguita prima dell'avvio della produzione, consente di personalizzare al massimo il prodotto e garantire la sua costanza nel tempo. Questa è una caratteristica fondamentale per i professionisti dell'arte bianca. Tanto che il maestro Iginio Massari, brand ambassador Dallagiovanna presente tra gli ospiti, definisce l'azienda piacentina "un sarto che crea farine su misura".

Pizza Bit di Molino Dallagiovanna: vince Riccardo Tamburrano

Tra le tante varianti prodotte dal mulino e testate dai ricercatori e maestri Dallagiovanna, ogni pasticcere o pizzaiolo può scegliere la tipologia di farina che meglio si sposa con le caratteristiche uniche che vuole conferire al suo prodotto. Proprio conoscere le diverse tipologie di farina Dallagiovanna e saperle utilizzare in modo corretto e consapevole in base al tipo di lievitazione scelta per il proprio impasto, è stato uno degli elementi di valutazione principali per i concorrenti in gara nel Pizza Bit.

A giudicarli, coordinati dall'ormai collaudato trio composto da Mattia Casarin di RDS, Andrea Mainardi e Daniele Persegani, grandi nomi del giornalismo e del mondo della pizza: Pina Sozio del Gambero Rosso (media partner dell'evento), Roberta Schira del Corriere della Sera, Lorenzo Cresci de Il Gusto - La Repubblica, Antonio Fucito di Dissapore e Garage Pizza; e ancora Renato Bosco e Massimiliano Prete (3 spicchi Gambero Rosso), Stefano Chieregato di Chiere (2 spicchi Gambero Rosso), Michele Tonelli di Moretti Forni (sponsor tecnico della manifestazione), infine Mattia Masala di Molino Dallagiovanna e Luca Valle, vincitore della seconda edizione del Pizza Bit. Tra topping contemporanei e ingredienti ricercati, in finale la sfida è sulla più classica delle pizze, la Margherita, dove l'impasto resta protagonista e svela l'abilità del pizzaiolo nella gestione di lievito e farina.

I giudici del Pizza Bit di Molino Dallagiovanna

Ad aggiudicarsi il titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo, è stato, come detto poc'anzi, Riccardo Tamburrano, classe 1994, di origini pugliesi ma cresciuto a Pordenone, dove lavora come pizzaiolo presso l'Hotel Ristorante Pizzeria “Da Luciano” di Zoppola (PN). A conquistare i giudici è stata la sua pizza Margherita con Pomodoro San Marzano DOP spezzato a mano, cialda di Parmigiano Reggiano, spuma di mozzarella di bufala, caviale di olio Evo, basilico in due consistenze (disidratato e in gel).

Molino Dallagiovanna: le aziende vincitrici del premio "Chicco d'Oro"

Sul palco per le premiazioni la famiglia Dallagiovanna al completo. Pier Luigi e Sergio con i rispettivi figli Sabrina, Stefania, Renza e Paolo, rappresentano la quinta e sesta generazione del Molino, che dal 1832 produce farine superiori, grazie alla sua attenzione alla qualità del prodotto e alla capacità di fare rete valorizzando il lavoro degli agricoltori locali.

Sul palco per le premiazioni la famiglia Dallagiovanna al completo

Proprio per loro è pensato il premio “Chicco d'Oro” destinato ai migliori produttori di Grano Biscottiero, Grano Panificabile, Grano di Forza e Grano Taylor, quest'anno vinti rispettivamente dall'Azienda Agricola Zanardi Fausto, dall'Azienda Agricola Mamago di Montanari, dalla Società Agricola Botti & C. e dall'Azienda Agricola Silva Giampiero. Durante la festa gli ospiti hanno potuto conoscere e degustare tanti prodotti offerti dalle aziende del territorio e anche la nuovissima base frozen prodotta con ingredienti 100% naturali, MordiQUA, con topping e farciture create per l'occasione dai tecnici Dallagiovanna usando prodotti tipici piacentini.

Molino Dallagiovanna, i prossimi appuntamenti

La Festa dei Granai 2024 si è appena conclusa, ma è già tempo di nuovi appuntamenti. Nel 2025 partirà infatti la fase regionale della gara dedicata ai maestri pasticceri, la Pastry Bit Competition, che porterà all'elezione del secondo Dallagiovanna Pastry Ambassador. Mentre per il prossimo ambasciatore della pizza si dovrà attendere la quarta edizione a settembre 2026.