La miglior pizzeria al mondo del 2024 è “Una Pizza Napoletana” a New York

La pizzeria "Una pizza napoletana" di Anthony Mangieri, a New York, è stata incoronata "Migliore pizzeria al mondo 2024" dalla guida 50 Top Pizza, curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato durante una cerimonia al Teatro Mercadante di Napoli, presentata dalla giornalista spagnola Verónica Zumalacárregui.

Il podio di 50 Top Pizza 2024

50 Top Pizza 2024: il podio e il resto della Top 10

A seguire, sul secondo gradino del podio ex aequo, ci sono "Diego Vitagliano Pizzeria" a Napoli e "I Masanielli" di Francesco Martucci a Caserta, entrambe prime per 50 Top Pizza Italia 2024. Al terzo posto troviamo "The Pizza Bar on 38th" di Daniele Cason, a Tokyo, vincitrice per 50 Top Pizza Asia-Pacifico. La top five si completa con "Confine" di Francesco Capece e Mario Ventura, a Milano, e "Napoli on the Road" di Michele Pascarella a Londra. Tra le prime dieci anche "Tony's Pizza Napoletana" di Tony Gemignani a San Francisco, "I Tigli" di Simone Padoan a San Bonifacio, "Sartoria Panatieri" di Rafa Panatieri e Jorge Sastre a Barcellona, "50 Kalò" di Ciro Salvo a Napoli e, al decimo posto, "Seu Pizza Illuminati" di Pier Daniele Seu a Roma.

I premi Speciali di 50 Top Pizza 2024

Giorgia Caporuscio di "Don Antonio" a New York ha ricevuto il premio Empower Women - Fedegroup Award per il suo contributo alla promozione del ruolo delle donne nel mondo della pizza. Matheus Ramos di "QT Pizza Bar" a San Paolo è stato nominato Pizza Maker of the Year, mentre la "Mission Impossible" di "Tony's Pizza Napoletana" a San Francisco ha vinto il premio Pizza of the Year. Altri riconoscimenti includono: Best Pasta Proposal a "pizzeria a mano" a Manila, One to Watch a "Imilla Alzada" a La Paz, e New Entry of the Year a "Stile Napoletano" a Chester. Tra i premiati per la sostenibilità ambientale c'è "Cambia-Menti" di Ciccio Vitiello a Caserta, vincitore del Green Oven 2024.

Tutti i pizzaioli premiati nel corso di 50 Top Pizza 2024

50 Top Pizza 2024, la classifica completa

Con 29 paesi rappresentati, l'Italia guida la classifica con 41 locali, seguita dagli Stati Uniti con 15. Le città più presenti sono Napoli (5 pizzerie), seguita da New York, San Paolo, Milano, Roma e Caserta con 4 locali ciascuna. Ecco, di seguito, la graduatoria completa: