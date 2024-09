Enrico Panizzuti è il miglior sommelier del Veneto 2024

Il vincitore del concorso miglior sommelier del Veneto 2024, organizzato da Ais Veneto, è Enrico Panizzuti, un deejay e sommelier di 38 anni proveniente da Mestre (Venezia). La competizione si è svolta durante la seconda giornata per la sostenibilità e il sociale di Ais. Il secondo posto è stato conquistato da Alberto Toffanello della delegazione di Venezia, seguito da Simone Romeo della delegazione di Padova, che ha ottenuto il terzo posto.

Panizzuti ha impressionato la giuria grazie alle sue solide conoscenze teoriche e alle straordinarie abilità pratiche dimostrate nelle prove. In premio, ha ottenuto un viaggio di studio di cinque giorni in Portogallo, offerto da Amorim Cork Italia, e l'accesso diretto alla semifinale del concorso Miglior sommelier d’Italia. Inoltre, ricoprirà il ruolo di ambasciatore del vino veneto, partecipando a eventi e attività di comunicazione fino alla prossima edizione del concorso.

«Per me il vino, come la musica, è questione di armonia - ha dichiarato Panizzuti - Questo traguardo è frutto di dedizione, sacrificio e studio, che hanno dato i loro frutti. È un viaggio unico attraverso la magia del vino, di calice in calice, di nota in nota».

«Ogni anno, il Concorso offre emozioni straordinarie - ha affermato Gianpaolo Breda, presidente di Ais Veneto - È emozionante vedere i candidati sfidarsi e dimostrare conoscenze e abilità tecniche eccezionali. Le mie congratulazioni vanno a Panizzuti, che ha conquistato la giuria grazie a una preparazione impeccabile e a notevoli competenze pratiche».

Quest'edizione ha visto la partecipazione di 12 soci di Ais Veneto, con cinque candidati dalla delegazione di Venezia, due da Verona, due da Treviso, due da Vicenza e uno da Padova. Il concorso si è tenuto il 20 settembre al Novotel Mestre Castellana, durante la seconda giornata per la Sostenibilità e il Sociale di Ais, un'importante tavola rotonda sui temi di sostenibilità sociale, ambientale ed etica.