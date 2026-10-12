La prima colazione sta diventando un momento sempre più interessante per il mondo della panificazione, ma anche per attività nate con specializzazioni diverse. A cambiare sono le abitudini dei consumatori, con una maggiore varietà di prodotti consumati al mattino e una crescente apertura verso proposte dolci e salate. Per i professionisti, questo significa ripensare non solo l'offerta, ma anche produzione e occasioni di vendita, che possono arrivare a rappresentare fino al 30% del proprio fatturato.

L'offerta del mattino di molti panifici si sposta sempre più verso il salato

Lo raccontano due esperienze diverse: quella del messinese Francesco Arena, maestro panificatore che gestisce l’omonimo panificio, che osserva una domanda crescente per pane e prodotti da forno al mattino, e quella di Gabriele Pè, titolare della prestigiosa Gelateria Mille di Verolanuova (Bs), Tre Coni del Gambero Rosso, che ha sviluppato un servizio di colazione partendo da un'attività specializzata nel gelato, nell’ottica di apertura verso una nuova linea di business.

Dalla brioche al pane: cosa cambia nella colazione

Secondo Arena, il cambiamento arriva soprattutto dai consumatori più giovani: «Preferiscono inserire il carboidrato la mattina, quindi abbiamo già una colazione che va sul panificato», spiega Arena. «Nella colazione stanno prendendo piede i bauletti, da portare a casa e poi affettare e tostare, mentre nel fuori casa il croissant viene affiancato da prodotti come pain au chocolat o viennoiserie. Rimane inoltre la domanda per soluzioni rapide, come il panino al latte o al burro».

Il panificatore messinese Francesco Arena

A modificare maggiormente il ruolo del forno è però la crescita della colazione salata. «Adesso è molto di tendenza la colazione salata. Si va tantissimo sulla pizza a taglio, sulla classica pizza solo pomodoro», racconta Arena. Per chi ha poco tempo, una proposta più abbondante può diventare così un modo per arrivare al pranzo senza un'ulteriore pausa.

Più prodotti, ma una produzione più flessibile

Ampliare la proposta mattutina significa però affrontare anche un problema organizzativo: pane, brioche, prodotti dolci e salati hanno tempi di produzione differenti. Per Arena, un ruolo importante viene svolto dalla tecnologia: «Grazie alle nuove tecnologie riusciamo a gestire un bel pacchetto colazione che vada dal dolce al salato avendo l'aiuto della tecnologia del freddo. La possibilità di abbattere e conservare i prodotti permette di distribuire il lavoro e di non concentrare tutta la produzione nelle prime ore della giornata. Anche ciò che rimane può trovare una seconda occasione di vendita attraverso una diversa lavorazione, per esempio nella pausa pranzo».

Per Francesco Arena, la produzione della linea dolce resiste, ma viene affiancata da molti altri prodotti di interesse

La colazione entra nel conto economico del forno

Per Arena, l'interesse verso il mattino non riguarda soltanto le abitudini dei consumatori. C'è anche una componente economica: nei suoi punti vendita, secondo la sua esperienza, la produzione destinata alla colazione può arrivare a rappresentare circa il 30%, con un'incidenza significativa sui profitti. «Sono prodotti poveri di ingredienti e materie prime, che richiedono però manodopera. Per cui poter programmare la produzione consente di avere una resa importante», spiega ancora Arena.

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Gabriele Pè: dalla gelateria alle brioche

Se per un panificatore declinare verso prodotti per la prima colazione rappresenta un'estensione dell'attività, il percorso di Gabriele Pè mostra come lo stesso mercato possa interessare anche una realtà nata con una specializzazione completamente diversa. La Gelateria Mille di Verolanuova ha affiancato al gelato e alla pasticceria più tradizionale anche brioche, caffè e cappuccino, partendo da competenze già presenti nel laboratorio.

Per Gabriele Pè, esperto gelataio, la possibilità di fornire prodotti da forno per la colazione è un nuovo canale che può favorire complessivamente il proprio business

«Abbiamo sempre fatto delle brioche molto buone, ma non le abbiamo mai sviluppate, perché le nostre gelaterie sono principalmente da asporto», racconta Pè. La situazione è cambiata nel punto vendita di Verolanuova, l'unico dei cinque a disporre di uno spazio con posti a sedere. Da qui la decisione di introdurre la colazione, inizialmente nel fine settimana: «La colazione - afferma Pè - diventa per noi un modo di far entrare le persone durante il weekend qualche ora prima rispetto al solito».

La leva per ridurre la stagionalità del gelato

Nel caso della Gelateria Mille, la scelta ha quindi una motivazione soprattutto economica e organizzativa. «La colazione è diventata per noi un modo di veicolare l'acquisto di altri prodotti, in fasce orari differenti, o quando siamo in periodo di bassa stagione per il gelato», sottolinea Pè. Il tema della destagionalizzazione è particolarmente rilevante per una struttura che conta circa 25 dipendenti. La colazione, insieme a una produzione sempre crescente, e di successo, di panettone e lievitati, contribuisce a creare margine costante nel corso dell’anno.

I prodotti da colazione proposti dalla Gelateria Mille di fatto anticipano l'orario di ingresso nel locale da parte di molti clienti, che hanno più tempo per apprezzare e scegliere i prodotti forti dell'azienda

La formula scelta da Pè non punta a trasformare la gelateria in una grande pasticceria. L'offerta comprende croissant, pain au chocolat, crostate, torte e brownies, con alcuni prodotti vegani e senza glutine. Nei mesi autunnali, nella proposta mattutina, si aggiungono anche i lievitati. Il criterio resta quello della qualità degli ingredienti e della riconoscibilità del prodotto.

La colazione diventa un canale per vendere altri prodotti