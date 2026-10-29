Il jamón ibérico - ottenuto da suini di razza iberica e valorizzato da lunghi processi di stagionatura - rappresenta una delle eccellenze della tradizione gastronomica spagnola. Attorno a questo prosciutto crudo spagnolo si è sviluppata e perfezionata nel tempo l’arte del maestro cortador de jamón, ormai molto conosciuta e apprezzata in Spagna.

In Spagna, attorno al jamón ibérico si è sviluppata l'arte del taglio a mano

L'arte del cortador in Italia e i successi di Mirko Giannella

In Italia, negli ultimi anni, l’arte del cortador ha iniziato a farsi conoscere e apprezzare grazie all’impegno e alla passione di alcuni professionisti specializzati, che hanno contribuito a diffondere la cultura del taglio a mano del jamón ibérico, valorizzandone non solo le qualità gastronomiche, ma anche la tradizione, la tecnica e la spettacolarità di un’autentica espressione dell’artigianalità spagnola. Il più rappresentativo tra i principali interpreti di quest’arte nel nostro Paese è Mirko Giannella, figura di riferimento nel mondo del taglio professionale del jamón, già attenzionato dal Gambero Rosso e da altri media autorevoli.

Mirko Giannella, figura di riferimento nel mondo del taglio professionale del jamón

Primo cortador straniero a conquistare importanti vittorie nelle competizioni spagnole, ha recentemente raggiunto un nuovo traguardo storico, qualificandosi alla finale del Campionato di Spagna 2027 e vincendo il miglior piatto creativo nella finale del Campionato di Spagna 2026. Pluripremiato e dalla grande esperienza nel settore, dall’esperienza maturata nel mondo delle competizioni alla volontà di trasmettere le proprie conoscenze alle nuove generazioni, ha progressivamente orientato il suo percorso verso la formazione.

A San Cesareo nasce la Mirko Giannella Academy

Proprio nei giorni scorsi, infatti, è stata inaugurata a San Cesareo - in provincia di Roma - la «Mirko Giannella Academy», primo centro di formazione in Italia dedicato all’arte del taglio, alla cultura del jamón spagnolo e del prosciutto italiano. Un progetto nato insieme a Claudio Cialini, vincitore di diversi concorsi nazionali e primo allievo di Mirko, oggi socio in quest’avventura imprenditoriale che mette proprio la formazione al centro della propria missione.

Il concept dell’Academy è duplice: unire la cultura del jamón spagnolo e quella del prosciutto italiano attraverso un metodo formativo completo. Due prodotti simbolo della tradizione gastronomica europea, differenti per caratteristiche, lavorazioni e tecniche di taglio, ma accomunati dalla necessità di essere conosciuti, rispettati e valorizzati. Nel programma di formazione sono previsti corsi di gruppo, masterclass individuali, percorsi di specializzazione, degustazioni ed esperienze formative rivolte a professionisti della ristorazione, operatori gastronomici, aziende e appassionati. L’insegnamento non si limiterà al gesto tecnico, ma comprenderà la conoscenza del prodotto, l’anatomia, la gestione del taglio, la presentazione, il servizio e la valorizzazione commerciale. L’obiettivo è contribuire a trasformare il taglio in un’autentica esperienza gastronomica.

L'Academy propone corsi e masterclass dedicati alle tecniche di taglio, presentazione e servizio del prosciutto

«Per me il taglio non è mai stato semplicemente un gesto tecnico. È conoscenza, rispetto e responsabilità verso un prodotto che racchiude anni di lavoro, storia e tradizione. Ho sempre creduto che ciò che impariamo debba essere condiviso. L’Academy nasce proprio da questa convinzione: trasformare la nostra esperienza in un’opportunità di crescita per altri professionisti» spiega Mirko Giannella, fondatore della Mirko Giannella Academy.

Dalla Jamón Experience alla formazione specialistica