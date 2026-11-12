MAESTRI AMPI
La Foresta Nera cambia forma: Nicolò Antoniazzi la racchiude in un guscio di cacao
Il grande classico della pasticceria tedesca destrutturato e reinventato per un evento speciale: il Maestro AMPI Nicolò Antoniazzi omaggia l’ingrediente più amato con una versione sorprendente della celebre torta
Figlio d’arte, fin da giovanissimo sceglie la via della pasticceria d’eccezione, con studi mirati e stage presso grandi attori del settore, fino a lavorare per Pierre Hermé a Rungis (Francia). Tornato in Italia, assume un ruolo nell’azienda di famiglia, l’omonima pasticceria, fondata nel 1968 a Bagnolo San Vito (MN), dedicandosi al settore ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Diventa Maestro AMPI nel 2025. Oggi incontriamo Nicolò Antoniazzi reduce dal recente Simposio Pubblico organizzato dalla prestigiosa Accademia Maestri Pasticceri Italiani, ai primi di ottobre a Milano.
“Dolce Italia” il nome dell’evento pubblico, tenutosi nell’elegante piazzale di fronte allo storico, cinquecentesco Palazzo Giureconsulti, organizzato in collaborazione con Emergency e il cui ingente ricavato è andato in beneficenza. La cena di gala di AMPI si è poi svolta nell’elegante cornice del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano: Nicolò Antoniazzi, parte del gruppo AMPI Lombardia insieme ad altri, coordinati dal pastry chef Cesare Murzilli, a cui è stato affidato il buffet dei dessert, ha proposto e raccontato alcuni dei dolci che distinguono la pasticceria Antoniazzi.
Cioccolato, cibo degli Dei - e dei golosi!
Il Maestro ultimamente è presente con le sue creazioni a diversi eventi importanti del settore, e la sua creatività trova sempre modo di distinguersi: ci siamo fatti raccontare da lui un dolce esclusivo, pensato per celebrare il più amato degli ingredienti di pasticceria, il cioccolato.
In occasione di un evento organizzato da un noto marchio di cioccolato, di ritorno da un viaggio in Messico, il Maestro Nicolò Antoniazzi ha pensato a un dessert particolare e ardito, che celebrasse il Cibo degli Dei in un modo originale, strizzando però l’occhio alla tradizione. Nicolò Antoniazzi ha quindi deciso di realizzare un guscio di cioccolato che avesse la forma della cabossa del cacao, all’interno del quale ha ricreato in una versione inedita uno dei dolci preferiti, un omaggio all’armonia ciliegia-cioccolato: la torta Foresta Nera.
Leggi anche
Una Foresta Nera davvero innovativa
«Ho pensato che l’occasione chiamasse per un serio omaggio al cacao - spiega Nicolò Antoniazzi - cacao come frutto, la cabossa, appunto, e come lavorato, cioè cioccolato, sotto forma di un dessert super goloso, che casualmente è uno dei dolci che mi sono sempre piaciuti».
«L’idea - continua il maestro AMPI - è stata di destrutturare la classica Foresta Nera senza snaturarla nei sapori per racchiuderla nel guscio-cabossa, iniziando con una ‘camicia’ sottile di cioccolato nello stampo. Poi mettiamo uno strato di mousse al 70% cioccolato Messico mono-origine, con al centro un confit di ciliegie, con i pezzi del frutto all’interno; c’è un biscotto Sacher - altro omaggio al cacao - e infine uno strato di croccantino fondente e gruè di cacao. Chiudiamo con un velo di cioccolato. Il guscio viene poi spruzzato con l’aerografo di burro di cacao colorato, per creare un effetto trompe-l'œil - che inganna l’occhio ma non il palato!». La perfezione? Nicolò Antoniazzi serve la sua Foresta Nera con, a parte, gelatina al kirsch.