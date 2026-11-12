Figlio d’arte, fin da giovanissimo sceglie la via della pasticceria d’eccezione, con studi mirati e stage presso grandi attori del settore, fino a lavorare per Pierre Hermé a Rungis (Francia). Tornato in Italia, assume un ruolo nell’azienda di famiglia, l’omonima pasticceria, fondata nel 1968 a Bagnolo San Vito (MN), dedicandosi al settore ricerca e sviluppo di nuovi prodotti. Diventa Maestro AMPI nel 2025. Oggi incontriamo Nicolò Antoniazzi reduce dal recente Simposio Pubblico organizzato dalla prestigiosa Accademia Maestri Pasticceri Italiani, ai primi di ottobre a Milano.

Il maestro AMPI Nicolò Antoniazzi

“Dolce Italia” il nome dell’evento pubblico, tenutosi nell’elegante piazzale di fronte allo storico, cinquecentesco Palazzo Giureconsulti, organizzato in collaborazione con Emergency e il cui ingente ricavato è andato in beneficenza. La cena di gala di AMPI si è poi svolta nell’elegante cornice del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano: Nicolò Antoniazzi, parte del gruppo AMPI Lombardia insieme ad altri, coordinati dal pastry chef Cesare Murzilli, a cui è stato affidato il buffet dei dessert, ha proposto e raccontato alcuni dei dolci che distinguono la pasticceria Antoniazzi.

La Pasticceria Antoniazzi a Bagnolo San Vito (Mn)

Cioccolato, cibo degli Dei - e dei golosi!

Il Maestro ultimamente è presente con le sue creazioni a diversi eventi importanti del settore, e la sua creatività trova sempre modo di distinguersi: ci siamo fatti raccontare da lui un dolce esclusivo, pensato per celebrare il più amato degli ingredienti di pasticceria, il cioccolato.

La Foresta Nera di Nicolò Antoniazzi

In occasione di un evento organizzato da un noto marchio di cioccolato, di ritorno da un viaggio in Messico, il Maestro Nicolò Antoniazzi ha pensato a un dessert particolare e ardito, che celebrasse il Cibo degli Dei in un modo originale, strizzando però l’occhio alla tradizione. Nicolò Antoniazzi ha quindi deciso di realizzare un guscio di cioccolato che avesse la forma della cabossa del cacao, all’interno del quale ha ricreato in una versione inedita uno dei dolci preferiti, un omaggio all’armonia ciliegia-cioccolato: la torta Foresta Nera.

Una Foresta Nera davvero innovativa

«Ho pensato che l’occasione chiamasse per un serio omaggio al cacao - spiega Nicolò Antoniazzi - cacao come frutto, la cabossa, appunto, e come lavorato, cioè cioccolato, sotto forma di un dessert super goloso, che casualmente è uno dei dolci che mi sono sempre piaciuti».

La sezione della Foresta Nera di Antoniazzi