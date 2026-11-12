La notizia del declassamento del San Domenico di Imola (Bo), che passa da due a una stella Michelin, rappresenta uno degli snodi che fa più riflettere dell'ultima edizione della Guida Rossa. L'insegna emiliana, fondata nel 1970 da Gianluigi Morini e guidata negli anni da maestri come Nino Bergese e Valentino Marcattilii e oggi da Massimiliano "Max" Mascia, costituisce da oltre mezzo secolo un punto di riferimento imprescindibile per l'alta ristorazione italiana. Un luogo in cui si è codificata l'idea stessa di ospitalità borghese e di servizio all'italiana, con piatti iconici come l'uovo in raviolo che hanno attraversato decenni senza perdere smalto.

C. Castelnuovo Un scorcio della sala del San Domenico di Imola, dove l'ospitalità borghese e la fedeltà della clientela restano il vero metro di giudizio oltre le stelle

Una storia che Italia a Tavola aveva già raccontato in occasione dei quarant'anni di presenza del ristorante nella Guida Michelin, un percorso che testimonia il peso dell'insegna imolese nella storia della gastronomia italiana.

La reazione dello chef Max Mascia dopo il verdetto della Rossa

Raggiunto telefonicamente a seguito della pubblicazione della guida, lo chef Max Mascia manifesta un atteggiamento pacato, lontano da qualsiasi polemica sterile, pur non nascondendo lo stupore per una decisione arrivata inattesa. Il cuoco imolese ribadisce la piena soddisfazione per l'operato quotidiano della sua squadra, tanto in cucina quanto in sala, rivendicando un approccio al mestiere libero dall'ansia da prestazione: «Sono sorpreso della decisione, ma questo lavoro lo faccio perché mi piace e non mi sono mai dedicato in fondo a cercare dei riconoscimenti», chiarisce subito Mascia.

Max Mascia nella cucina dello storico ristorante imolese, punto di riferimento dell'alta cucina classica italiana dal 1970

Pur accettando con rispetto il giudizio espresso da colleghi e professionisti del settore, il ristorante non si sottrae a una riflessione interna: «Ci interrogheremo e cercheremo di capire che cosa abbiamo sbagliato eventualmente», aggiunge con lucidità. Una posizione che Mascia aveva già espresso in una precedente intervista a Italia a Tavola, nella quale aveva spiegato come il suo obiettivo quotidiano non fosse inseguire nuovi riconoscimenti, ma migliorare il lavoro della squadra e garantire ai clienti un'esperienza autentica, fatta di semplicità e gusto

Il rapporto con i clienti e la forza della cucina classica italiana

Al di là delle dinamiche legate alle assegnazioni dei macaron, la tenuta di un locale storico si misura soprattutto sulla risposta quotidiana di chi siede ai tavoli. Su questo fronte, il ristorante di Imola continua a contare su uno zoccolo duro di ospiti fedeli, legati a una proposta gastronomica riconoscibile e solida. L'impostazione ai fornelli guarda con coerenza alla cucina classica italiana, un repertorio che negli anni viene arricchito senza stravolgimenti: «Abbiamo una clientela che ama la nostra cucina da sempre, nella quale anno dopo anno aggiungiamo elementi di novità a seconda dei gusti e delle tendenze della gente che cambia», sottolinea lo chef.

Al centro della filosofia del ristorante guidato da Max Mascia resta la cura quotidiana del dettaglio e il legame con la clientela abituale

A fare la differenza, secondo la sua visione, resta soprattutto il clima umano che si respira tra i fornelli e in sala: «Siamo romagnoli, ci piace lavorare e divertirci per quello che facciamo ed è quello che mettiamo nel nostro lavoro ogni giorno», conclude Mascia, sintetizzando l'anima più autentica del locale. Una continuità che accompagna il San Domenico fin dalle sue origini e che si riflette anche nell'evoluzione degli ambienti e dell'organizzazione della cucina, come raccontato da Italia a Tavola in occasione dei 52 anni del ristorante.

E in ogni caso l'atteggiamento di tutto lo staff è chiaro: «La seconda stella da oggi non c’è più. Ci dispiace, non lo nascondiamo, ma rispettiamo il giudizio della Guida e la ringraziamo per il suo lavoro. Questa sera a Imola si accenderanno i fuochi come ogni giorno dal 1970. E come ogni giorno, anche oggi in cucina e in sala ci sono ragazze e ragazzi pieni di passione e impegno. C’è, come sempre l’Uovo in raviolo e, accanto a lui, la creatività di nuove proposte. A chi si è seduto alla nostra tavola in questi anni, e a chi ha un tavolo prenotato nelle prossime settimane, diciamo Grazie per continuare a sceglierci. Vi aspettiamo».

I criteri della Guida Michelin e il peso reale dei riconoscimenti

L'episodio - alla fine - riporta inevitabilmente al centro dell'attenzione l'opacità e l'arbitrarietà dei parametri adottati dalla Guida Michelin. Il declassamento del San Domenico si inserisce in un'edizione particolarmente severa della Guida Rossa: la Michelin 2027 ha ridotto il numero complessivo dei macaron assegnati in Italia, con 12 riconoscimenti in meno rispetto all'edizione precedente, nonostante l'ingresso di 24 nuovi ristoranti con una stella. In un sistema in cui le visite degli ispettori restano anonime (?) e prive di riscontri oggettivi comunicati ai diretti interessati, il declassamento di una realtà così strutturata appare difficile da decifrare per chi conosce la costanza qualitativa del servizio imolese. Quando una pubblicazione internazionale decide di ridimensionare un baluardo della gastronomia nazionale senza che vi siano stati cali evidenti nella proposta o nella gestione, il rischio è che la distanza tra le logiche interne alla guida e la realtà vissuta dai commensali diventi sempre più marcata.