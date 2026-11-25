“Dopo tre mesi dall'apertura ho visto che il ristorante stava girando bene, ma ho detto a tutti di non montarci la testa, perché eravamo ancora la novità. All'inizio le persone sono curiose e vogliono provare. Dopo nove o dieci mesi, però, mi sono accorto che la richiesta non calava e che molti clienti tornavano. A quel punto ho pensato che forse avevamo azzeccato la formula e abbiamo iniziato a reinvestire sulla carta dei vini, sulla terrazza panoramica e sulle persone. Siamo partiti in tre e oggi abbiamo 15 dipendenti. Abbiamo un'azienda con la responsabilità di 15 famiglie e lavoriamo con circa 50-60 produttori che ci aiutano ogni giorno a mantenere alta la qualità delle materie prime. E tutto questo in appena un anno e mezzo. Nemmeno nelle mie più rosee aspettative avrei immaginato un ristorante che girasse così forte. Casa Romano è pieno dall'unedì alla domenica, a tutti i servizi. Era una cosa impensabile ad Alzano Lombardo, in Valle Seriana.”