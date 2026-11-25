LUCA ADOBATI
La nuova stella Michelin di Bergamo: «Il fine dining è vivo, ma servono prezzi giusti»
Intervistato da Italia a Tavola dopo il riconoscimento ottenuto a soli 18 mesi dalla riapertura di Casa Romano, Luca Adobati ha raccontato i rischi della trasformazione dello storico ristorante di famiglia. Lo chef si è soffermato anche sul momento dell'alta cucina, sugli errori di chi cucina per il proprio ego anziché per i clienti e sui progetti futuri del ristorante legati all'ospitalità
Indice
- 1Intervista a Luca Adobati, chef di Casa Romano
- 2Casa Romano, il ritorno a Bergamo e la rivoluzione del ristorante di famiglia
- 3Il successo di Casa Romano e l'evoluzione della cultura gastronomica bergamasca
- 4La crisi del fine dining secondo Luca Adobati: dai prezzi all'ego degli chef
- 5Casa Romano: la cucina, il rapporto con i produttori e l'accoglienza familiare
- 6Dalla stella Michelin al sogno di un resort con spa
- 7Chi è Luca Adobati, chef di Casa Romano
Mentre una parte dell'alta ristorazione italiana (e non solo) si interroga sulla sostenibilità del fine dining e diversi chef scelgono di ridimensionare i propri progetti gastronomici a favore di formule più informali, c'è chi ha deciso di percorrere la strada opposta. È il caso di Luca Adobati, chef di Casa Romano ad Alzano Lombardo, piccolo paese in provincia di Bergamo, che ha trasformato lo storico ristorante di famiglia, fino ad allora espressione della cucina tradizionale bergamasca, al pari di tanti altri locali della zona, in un indirizzo fine dining, conquistando la prima stella Michelin a soli 18 mesi dalla riapertura. Una scommessa tutt'altro che scontata in un territorio come quello della Valle Seriana, lontano dai grandi flussi turistici e dalle opportunità offerte dalle metropoli, ma sostenuta dalla convinzione che l'alta cucina abbia ancora ampi margini di crescita, a condizione che sappia interpretare le esigenze del pubblico e garantire un giusto rapporto qualità-prezzo.
Dietro questa scelta, tuttavia, c'è innanzitutto una storia familiare, quella di un giovane chef che, dopo anni trascorsi nelle grandi cucine italiane e internazionali, ha deciso di tornare a Bergamo per dare un futuro all'attività fondata dal nonno 60 anni prima e portata avanti dai genitori con grandi sacrifici. Intervistato da Italia a Tavola, Adobati ha ripercorso le ragioni di quel ritorno, soffermandosi sui rischi dell'investimento e sull'evoluzione della cultura gastronomica bergamasca. Da qui, il confronto si è allargato alle criticità del fine dining, alla necessità di ripensarne i prezzi e a una cucina che, secondo lo chef, troppo spesso asseconda l'ego di chi la realizza anziché il piacere di chi la mangia. E poi il valore della stella Michelin e le ambizioni di un progetto che, in futuro, potrebbe estendersi anche all'ospitalità.
Intervista a Luca Adobati, chef di Casa Romano
“Il ristorante è stato fondato 60 anni fa da mio nonno Romano e da mia nonna Zelmira ed era nato proprio come trattoria. Successivamente, con l'ingresso di mio padre, il locale si è ampliato e l'attività si è evoluta. I miei genitori si occupavano principalmente di banchettistica e non facevano ristorazione alla carta. Circa due anni e mezzo fa mio padre, ormai stanco, mi ha chiesto di prendere in mano l'attività, comunicandomi la sua intenzione di chiudere. Vedere chiuso il ristorante della mia famiglia, dopo tutti i sacrifici che erano stati fatti, mi faceva male al cuore. Così ho preso coraggio e ho deciso di tornare.”
Casa Romano, il ritorno a Bergamo e la rivoluzione del ristorante di famiglia
“Sì. Ricordo che era un martedì: ero appena rientrato dalla Francia e ho visto mia mamma che lavava ancora i piatti nel lavandino, con la schiena spezzata. In quel momento mi sono detto che avevo la responsabilità morale di tornare a casa, perché non volevo più vedere mia madre distruggersi così per il lavoro. Vederla a 70 anni ancora lì a lavare i piatti mi faceva male. Quell'episodio mi ha dato ancora più forza e convinzione nella scelta che avevo fatto.”
“Prima di tutto perché il ristorante, per come era impostato, non funzionava più. Inoltre, avevo bisogno che rispecchiasse le esperienze professionali che avevo maturato. Se per 15 anni ho lavorato in ristoranti di un certo tipo, tornare a casa e sviluppare un progetto completamente diverso da quelle esperienze non sarebbe stato nel mio stile. Per potermi identificare nel mio ristorante, avevo bisogno che questo seguisse il percorso che avevo fatto negli ultimi 15 anni.”
“Ero consapevole fin dal primo giorno dei rischi che mi stavo assumendo, della portata dell'investimento e della responsabilità che avevo sulle spalle. Ma sapevo anche che l'unico modo per rilanciare ciò che aveva costruito mio nonno era fare una piccola rivoluzione. Nella nostra zona ci sono tantissimi ristoranti che propongono cucina tradizionale. Chi vuole mangiare bergamasco ha un'offerta vastissima. Al contrario, i locali di fine dining che offrono qualità al giusto prezzo, in un bel contesto panoramico, con una storia familiare e un personale empatico, li contavo sulle dita di due mani. Ho pensato che forse quella fosse la strada giusta. Ho sempre detto alla mia famiglia che mi sarei assunto tutte le responsabilità, sia che fosse andata bene sia che fosse andata male. D'altronde, nella vita, se non osi non vinci mai.”
Il successo di Casa Romano e l'evoluzione della cultura gastronomica bergamasca
“Dopo tre mesi dall'apertura ho visto che il ristorante stava girando bene, ma ho detto a tutti di non montarci la testa, perché eravamo ancora la novità. All'inizio le persone sono curiose e vogliono provare. Dopo nove o dieci mesi, però, mi sono accorto che la richiesta non calava e che molti clienti tornavano. A quel punto ho pensato che forse avevamo azzeccato la formula e abbiamo iniziato a reinvestire sulla carta dei vini, sulla terrazza panoramica e sulle persone. Siamo partiti in tre e oggi abbiamo 15 dipendenti. Abbiamo un'azienda con la responsabilità di 15 famiglie e lavoriamo con circa 50-60 produttori che ci aiutano ogni giorno a mantenere alta la qualità delle materie prime. E tutto questo in appena un anno e mezzo. Nemmeno nelle mie più rosee aspettative avrei immaginato un ristorante che girasse così forte. Casa Romano è pieno dall'unedì alla domenica, a tutti i servizi. Era una cosa impensabile ad Alzano Lombardo, in Valle Seriana.”
“Sì, le persone si sono aperte molto, ma credo che la nostra fortuna sia anche quella di essere in una provincia dove il passaparola funziona ancora molto, molto bene. Ero convinto che i bergamaschi fossero ancora fortemente legati alla mentalità del mangiare tanto e spendere poco. Invece, oggi, quando si esce per festeggiare un compleanno o per un'occasione particolare, si cerca la qualità e, se c'è da spendere qualcosa in più, lo si fa volentieri. Non a caso, molti clienti mi dicono che, quando vanno al ristorante, vogliono assaggiare qualcosa che a casa non saprebbero cucinare.”
La crisi del fine dining secondo Luca Adobati: dai prezzi all'ego degli chef
“Secondo me il fine dining è vivo, perché oggi le persone frequentano i ristoranti gastronomici dove trovano un giusto rapporto qualità-prezzo. Sono disposte a spendere una determinata cifra, ma senza esagerare. Servono prezzi giusti. Io ho cercato di intercettare una fascia di clientela media e medio-alta, quella di un normale dipendente che percepisce un buono stipendio e che, il sabato sera, per il compleanno della fidanzata, decide di venire a cena da noi. Il menu degustazione costa 90-95 euro a persona. Se avessi una degustazione a 220-230 euro, farei la metà dei coperti, perché taglierei fuori tutta quella fascia di clientela.”
“Anche di ciò che proponiamo. Fin dall'inizio ho cercato di fare una cucina non troppo difficile da capire, perché tante volte noi chef cuciniamo per il nostro ego e non per i clienti. La cucina bergamasca è concreta, solida, sostanziosa, golosa. Credo che, soprattutto con il pubblico bergamasco, l'errore sia quello di proporre una cucina che ne rappresenti l'esatto opposto, quella che definirei un'anoressia del gusto, fatta di sapori poveri, poco grassi e poco golosi. La gente, quando va a cena, vuole godere, vuole passare un bel momento e ha voglia di mangiare. Se inizio a mettere in un piatto 25 foglioline raccolte a mano, il cliente può anche apprezzare il lavoro, ma poi mi chiede: “Chef, tutto bello, ma cosa mangio?”. Se fossi partito con quell'idea di cucina, penso che oggi Casa Romano sarebbe già chiuso o avrebbe dovuto cambiare la propria offerta.”
“Quando ho pensato alla proposta di Casa Romano, sono partito dai prezzi giusti, senza esagerare, e ho cercato di costruire una formula di “business lunch” accattivante. Una persona viene da noi per un pranzo di lavoro, scopre il locale, si trova bene e magari decide di tornare a cena con la famiglia oppure di festeggiare qui una ricorrenza. È vero che il business lunch può non rendere molto, ma porta persone nel ristorante e permette loro di conoscerlo. Avevo preparato anche una campagna di marketing sui social, ma non c'è stato bisogno di utilizzarla. Nei primi mesi, anzi, ho preferito limitare il numero dei coperti perché non eravamo ancora pronti a gestire tutta la richiesta. Ho rinunciato a una parte dell'incasso per poter seguire al meglio i clienti, fino ad arrivare gradualmente al 100% dell'occupazione.”
Casa Romano: la cucina, il rapporto con i produttori e l'accoglienza familiare
“Cerco di lavorare con i piccoli produttori ogni volta che è possibile. Il problema principale, però, è proprio la disponibilità della materia prima: oggi un produttore può avere una cassetta di un determinato prodotto e domani non averla più. Se non c'è una programmazione ben definita, che permetta al produttore di conoscere in anticipo le tue esigenze, non vai da nessuna parte. Noi lavoriamo con una programmazione di circa due settimane, proprio per evitare di rimanere senza prodotto.”
“La prima cosa che trova è una famiglia. Ad accoglierlo ci sono mio padre, mia madre, mia sorella e mia cugina. Siamo un ristorante stellato, ma abbiamo ancora un'identità molto familiare. Non vogliamo essere un locale freddo, bensì un posto in cui le persone possano sentirsi a casa. E poi c'è un gruppo di ragazzi giovanissimi che si svegliano la mattina con il solo obiettivo di far trascorrere un bel momento ai nostri ospiti.”
“Troverà una cucina che si basa sull'identità italiana, perché alla fine l'Italia è la mia vita, è la mia cucina. Alcuni aspetti, però, risentono delle esperienze che ho fatto all'estero. Si ritrova un po' di Francia, un po' di Danimarca e qualcosa di Mentone (Francia, ndr), per esempio nel lavoro sulle acidità. Rimane comunque una cucina concreta.”
Dalla stella Michelin al sogno di un resort con spa
“Posso dirle che, da quando abbiamo ottenuto la stella, le prenotazioni sono aumentate a dismisura. Soltanto giovedì, il giorno della premiazione, ne abbiamo ricevute più di mille. Per me non sarà mai un peso. La Michelin è sempre stata un sogno nel cassetto ed è un onore sapere che il nostro ristorante abbia ottenuto questo riconoscimento. Se un giorno dovessero esserci delle difficoltà, vedremo come affrontarle. Penso, però, che, se lavori bene, con le giuste attenzioni e con il giusto rapporto qualità-prezzo, la stella sia soltanto un trampolino di lancio, non un ostacolo.”
“Mi piacerebbe vedere Casa Romano non soltanto come un ristorante, ma come una sorta di “resort”, dove chi viene a mangiare abbia anche la possibilità di pernottare e di usufruire di una spa. È sicuramente un progetto a lungo termine. Non abbiamo investitori alle spalle e tutto quello che facciamo dobbiamo realizzarlo a piccoli passi, con i nostri fondi. Ed è forse ancora più bello. Vorrei che i nostri ospiti, prima o dopo la cena, potessero concedersi un percorso benessere e avessero la possibilità di fermarsi a dormire da noi. È uno dei miei obiettivi principali in questo momento, anche perché oggi tantissime persone arrivano da fuori e sono gli stessi clienti a chiedercelo. Quando sono loro a manifestare questa esigenza, significa che la domanda esiste già.”
Chi è Luca Adobati, chef di Casa Romano
Nato il 31 dicembre 1994 e cresciuto ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, Luca Adobati si è avvicinato alla cucina fin da bambino, nel ristorante fondato dai nonni Romano e Zelmira. Ha frequentato l'istituto alberghiero Sonzogni di Nembro e, durante gli studi, ha svolto alcuni stage nelle cucine di Carlo Cracco e Da Vittorio. A soli 17 anni ha ottenuto il primo contratto dalla famiglia Cerea, con cui ha lavorato per circa un decennio nelle sedi di Brusaporto e St. Moritz, in quest'ultima al fianco dello chef Paolo Rota. Il desiderio di ampliare le proprie conoscenze lo ha successivamente portato all'estero, prima al Noma di Copenaghen di René Redzepi, poi al Pavillon Ledoyen di Parigi di Yannick Alléno e, infine, al Mirazur di Mentone di Mauro Colagreco, dove è stato promosso sous chef dopo appena tre mesi.
Durante i due anni trascorsi sulla Costa Azzurra ha approfondito anche il management aziendale e la gestione del personale. Nel 2024, come raccontato nel corso dell'intervista, la decisione di tornare in Italia per raccogliere l'eredità familiare. Il 20 aprile 2025 ha inaugurato Casa Romano, trasformando lo storico ristorante in un indirizzo di alta cucina. Nell'autunno dello stesso anno è stato premiato come Miglior giovane chef 2026 dalle Guide de L'Espresso, mentre lo scorso 12 novembre ha conquistato la sua prima stella Michelin.