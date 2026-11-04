Dalla pasta di Alberto Sordi ai menu narrativi: come raccontare il cibo attraverso cinema e teatro

C’è una scena della nostra storia cinematografica che, da sola, spiega la demoetnoantropologia (DEA) culinaria meglio di un intero manuale universitario, svelando la potenza del nostro patrimonio identitario. È il 1954: Alberto Sordi, nei pennesi di Nando Mericoni in "Un americano a Roma", scruta con disprezzo un piatto di latte e senape, scimmiottando un'America ideale e modernista. Bastano pochi secondi di gag per capitolare davanti alla verità profonda del territorio: «Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso... Io me te magno!». In quel preciso istante, lo schermo metteva in scena un gigantesco fatto antropologico: il rifiuto di un’identità gastronomica artificiale in favore del ritorno alle proprie radici. Questa dinamica ci dimostra che il cibo in Italia non è mai solo nutrizione o tecnica; è il primo e più potente veicolo della nostra grande tradizione culturale. Una tradizione che unisce la cultura popolare, l'etnologia e lo studio dell'uomo, e che merita di essere codificata sotto un nuovo paradigma divulgativo: l'Ulinaria.

In Un americano a Roma (1954), Alberto Sordi nei panni di Nando Mericoni: il celebre richiamo ai maccheroni racconta il legame profondo tra identità gastronomica, cultura popolare e radici italiane

Che cos'è l'Ulinaria: quando la cultura unisce la tavola allo spettacolo

La fame atavica della commedia napoletana a teatro o l'abbuffata di Nando Mericoni al cinema sono stati i primi grandi esperimenti storici spontanei di edutainment (educational + entertainment): intrattenere il pubblico educandolo a riconoscersi in un'identità comune. È proprio da questo affascinante intreccio che sono partito nel mio saggio, A tavola con l'arte culinaria al teatro e al cinema (Cacucci Editore), introducendo il termine Ulinaria. Con questa parola voglio definire l'unione indissolubile tra l'arte della cucina e l'umanità che la vive, la mette in scena e la tramanda.

L'Ulinaria mette in relazione cucina, teatro e cinema per raccontare la memoria gastronomica e l'identità collettiva

L'Ulinaria è l'alchimia teatrale e il linguaggio audiovisivo applicati alla tavola: strumenti democratici capaci di conservare e valorizzare la nostra memoria storica fuori dalle torri d’avorio accademiche, arrivando dritti alle fasce di pubblico tradizionalmente escluse dalla cultura d'élite. Per gli operatori, i produttori e gli appassionati del settore alimentare (OSA), abbracciare l'Ulinaria non significa fare fredda accademia, ma fare storytelling identitario. Significa trasformare il prodotto o il piatto in un’esperienza pop e accessibile, capace di risvegliare l'appartenenza culturale di chiunque si sieda a tavola.

Matrice dell'Ulinaria: idee e opportunità di edutainment culturale

Nella mia attività di ricerca e divulgazione, insisto sul fatto che la demoetnoantropologia e la cultura dello spettacolo sono leve vive per il mercato attuale. L'Ulinaria offre risposte concrete per riportare la cultura popolare al centro della filiera agroalimentare:

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Ulinaria Ambito di Applicazione Idea di Edutainment e Ulinaria Opportunità e Posizionamento Culturale Impatto sul Consumatore e sulla Comunità La Ristorazione Narrativa Menu Scenici: Piatti della tradizione abbinati a scene battute teatrali o aneddoti (dalla pasta di Sordi ai grandi classici di Eduardo De Filippo analizzati nel volume) raccontati senza snobismi. Differenziazione netta sul mercato basata sulla memoria emotiva e storica del territorio rifiutando le mode passeggere ed esotiche. Connessione emotiva immediata; il cliente non consuma solo un pasto ma partecipa a un rito culturale condiviso. I Produttori e gli OSA Packaging Parlante: Etichette narrative o QR-Code che collegano il prodotto agroalimentare a una clip teatrale una leggenda popolare o un frame d'autore legato alle sue origini storiche e rurali. Posizionamento del brand come custode della memoriae disintermediazione culturale attraverso il digitale. Trasparenza totale accesso semplificato alle informazioni di filiera e intrattenimento culturale al momento del consumo. I Luoghi della Condivisione (Bar e Caffè) Serate Alchimie Teatrali: Drink list o degustazioni ispirate a opere sceniche antichi rituali o leggende popolari spiegate in modo informale e accessibile. Fidelizzazione del pubblico locale e attrazione di un turismo culturale d'esperienza che cerca l'autenticità del territorio. Scoperta del folclore e della tradizione antropologica in contesti rilassati fuori dalla rigidità dei musei tradizionali. Botteghe e Store del Territorio L'Angolo della Memoria Scenica: Spazi espositivi che affiancano i prodotti agroalimentari a immagini d'autore vecchi utensili del lavoro agricolo o locandine d'epoca. Aumento del valore percepito del punto vendita che si trasforma in un piccolo presidio culturale e identitario di quartiere. Riscoperta della propria identità territoriale e consapevolezza del valore reale del cibo che si acquista.

Il terzo posto alla finale del Bancarella della Cucina

Vedere questo approccio e questa visione dell'Ulinaria accolti con calore è per me motivo di immenso orgoglio. Il saggio A" tavola con l'arte culinaria al teatro e al cinema" ha infatti conquistato un posto d'onore nella sestina finalista del prestigioso Premio Bancarella della Cucina 2026. La sfida decisiva si è tenuta a Pontremoli il 25 ottobre, data in cui i librai indipendenti e gli esperti del settore hanno prcolamato il vincitore assoluto di questa ventunesima edizione e che ha visto questo specifico saggio arrivare al terzo posto. Un traguardo che, a prescindere dal verdetto, premia il valore del cibo come racconto sociale, viaggio e identità profonda di un popolo.

Il saggio "A tavola con l'arte culinaria al teatro e al cinema", pubblicato da Cacucci Editore, arrivato 3° nell'edizione 2026 del Premio Bancarella Cucina

La tavola come spazio democratico