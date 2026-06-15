Water dispenser, così hotel e ristoranti stanno cambiando il servizio acqua

“ Il vero ostacolo all’adozione del water dispenser e dei sistemi di acqua filtrata non è tecnologico, ma culturale. Bisogna far cambiare prospettiva al ristoratore, portandolo a ragionare davvero sul medio termine e non sul costo immediato. Quando questo passaggio avviene, i numeri parlano da soli: in molti casi il risparmio sul costo dell’acqua per la ristorazione può arrivare fino al 70% annuo e il sistema si ripaga anche in uno o due anni. È un dato concreto, che ha già trovato conferma in diverse esperienze nel mondo Horeca e hotellerie. Accanto al tema economico c’è quello della qualità percepita dell’acqua potabile e dell’acqua trattata. Si parla sempre più spesso di acqua filtrata o affinata, ma è importante chiarire un punto: l’acqua di rete è già potabile e controllata, quindi sicura per il consumo umano. I sistemi di filtrazione non la rendono “potabile”, ma ne migliorano gusto, odore e qualità organolettiche attraverso tecnologie di trattamento acqua.

Con l’aggiornamento normativo introdotto dal Decreto Legislativo 18/2023, inoltre, il sistema di controllo in Italia del'aqua potevile nel food service è diventato ancora più strutturato e rigoroso. Parliamo di una filiera estremamente regolamentata, con responsabilità ben definite e controlli costanti. In questo contesto il water dispenser professionale si inserisce come strumento di valorizzazione dell’acqua di rete, non come alternativa rischiosa. È una tecnologia che rafforza la customer experience, semplifica la gestione per l’esercente e si inserisce in un quadro normativo solido e altamente affidabile ”