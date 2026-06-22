Ifse cresce in Corea del Sud: nuovi progetti per la cucina italiana

L’Accademia di Alta Cucina e Pasticceria Ifse consolida il proprio percorso di internazionalizzazione attraverso una visita istituzionale alla Roy Culture and Arts Practical School in Corea del Sud, uno dei principali centri di formazione professionale dedicati alle arti, alla cultura e alle discipline applicate.

Un momento della visita dei membri Ifse alla Roy Culture and Arts Practical School in Corea del Sud

L’incontro rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle relazioni tra le due realtà formative e apre nuove prospettive di collaborazione nel campo della formazione professionale, della cucina italiana e degli scambi culturali internazionali.

Paolo De Maria entra nel corpo docente dell’istituto coreano

A rappresentare Ifse è stato lo chef Paolo De Maria, responsabile della sede dell’Accademia in Corea del Sud. Durante la visita sono stati incontrati i vertici dell’istituto per definire nuove opportunità di sviluppo condiviso e consolidare i rapporti già avviati negli anni.

Chef Paolo Di Maria coi colleghi sud coreani

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ufficializzato l’ingresso dello chef Paolo De Maria nel corpo docente della Roy Culture and Arts Practical School. Il nuovo incarico prevede attività didattiche e lezioni dedicate alla gastronomia italiana, contribuendo alla formazione degli studenti e favorendo uno scambio costante di competenze tra le due istituzioni.

Formazione internazionale e valorizzazione della cultura gastronomica italiana

L’accordo rafforza il ruolo di Ifse come punto di riferimento nella formazione culinaria internazionale e nella diffusione della cultura gastronomica italiana all’estero. Grazie alla presenza della sede coreana e alle relazioni sviluppate sul territorio, l’Accademia continua a creare opportunità di crescita per studenti, docenti e professionisti.

L’obiettivo è sviluppare progetti congiunti, iniziative formative internazionali e attività di scambio capaci di valorizzare le eccellenze culturali e gastronomiche di Italia e Corea del Sud, consolidando una collaborazione destinata a crescere nel tempo.