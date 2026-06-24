Il vino come riscatto: cinque detenuti ottengono il diploma da sommelier Ais a Siena

Cinque detenuti della Casa circondariale Santo Spirito di Siena hanno sostenuto l'esame finale per conseguire il diploma di sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier (Ais). L'iniziativa conclude il progetto "Vite Libera", il primo corso promosso da Ais Italia e Ais Toscana all'interno di un istituto penitenziario. Le prove d'esame si sono svolte con le stesse modalità previste per tutti i corsisti, comprese le verifiche scritte e orali. Alla sessione erano presenti il direttore della struttura, Graziano Pujia, il presidente di Ais Italia Sandro Camilli, il vicepresidente di Ais Toscana e delegato di Siena Marcello Vagini e il commissario d'esame Gianluca Grimani.

Un percorso formativo con sbocchi professionali

Il progetto nasce con una duplice finalità: offrire ai partecipanti una qualifica professionale riconosciuta e creare nuove opportunità di inserimento lavorativo in un comparto che continua a registrare una forte richiesta di personale qualificato. Cristiano Cini, presidente di Ais Toscana, sottolinea il valore dell'iniziativa: «"Vite Libera" è un progetto che unisce cultura, dignità e concrete opportunità di reinserimento. Offrire a una persona detenuta la possibilità di frequentare un corso da sommelier significa mettere a disposizione competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Siamo la prima regione italiana ad aver avviato un'esperienza di questo tipo e auspichiamo che possa rappresentare un modello anche per altre realtà».

Da sinistra: Gianluca Grimani (presidente Commissione Ais), Sandro Camilli (presidente nazionale Ais), Graziano Pujia (direttore dalla Casa Circondariale di Siena) e Marcello Vagini (vicepresidente Ais Toscana e delegato Siena

Da sinistra: Gianluca Grimani (presidente Commissione Ais), Sandro Camilli (presidente nazionale Ais), Graziano Pujia (direttore dalla Casa Circondariale di Siena) e Marcello Vagini (vicepresidente Ais Toscana e delegato Siena

Il percorso è stato seguito direttamente da Marcello Vagini, che ha coordinato l'intera attività formativa. «I partecipanti hanno affrontato il corso con grande impegno e continuità. Fin dall'inizio hanno compreso il valore di una qualifica che potrà rappresentare un'opportunità concreta una volta terminata la pena». La didattica non ha previsto percorsi semplificati. Le lezioni hanno condensato il programma dei tre livelli ufficiali Ais in trenta incontri intensivi, alternando formazione teorica ed esercitazioni pratiche, fino all'esame finale identico a quello sostenuto in tutta Italia.

Un modello che può essere replicato

Per Sandro Camilli, presidente di Ais Italia, il progetto interpreta pienamente la missione dell'associazione. «La diffusione della cultura del vino è anche uno strumento educativo che insegna il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e la responsabilità personale. Questa esperienza dimostra come la formazione possa favorire percorsi di crescita e reinserimento sociale. L'obiettivo è valutare la possibilità di estendere il progetto ad altri istituti penitenziari».

Il direttore della Casa circondariale, Graziano Pujia, evidenzia come l'iniziativa abbia suscitato interesse anche fuori dai confini nazionali. «Il progetto ha richiamato l'attenzione persino di una rivista giapponese. L'organizzazione del corso ha richiesto un importante lavoro di coordinamento, ma la partecipazione dei detenuti ha confermato la validità dell'iniziativa. Stiamo già lavorando a nuovi sviluppi, anche attraverso una collaborazione con l'Università di Firenze». L'obiettivo condiviso da Ais e dall'amministrazione penitenziaria è ora costruire una rete di rapporti con enoteche, consorzi e aziende del settore per facilitare l'inserimento lavorativo dei nuovi diplomati e valutare l'estensione del progetto ad altre strutture penitenziarie italiane.

Una risposta alla carenza di personale nella ristorazione

L'iniziativa si inserisce in un contesto nel quale il settore Horeca continua a confrontarsi con la difficoltà di reperire personale qualificato. Secondo i dati di Unioncamere, oltre la metà delle ricerche di addetti specializzati per il servizio di sala non trova candidati adeguati. In questo scenario, formare nuovi professionisti anche all'interno degli istituti penitenziari rappresenta una possibile risposta alle esigenze delle imprese, offrendo al tempo stesso un percorso di reinserimento attraverso il lavoro.