Chi è Antonella Ricci

Antonella Ricci è una delle protagoniste della cucina gourmet italiana. Originaria della Puglia, ha costruito la sua identità gastronomica unendo tradizione regionale, ricerca e influenze internazionali. Dopo la laurea in Scienze Economiche e Bancarie all’Università di Lecce, sceglie di seguire la sua vera passione: la cucina. Si forma alla prestigiosa scuola Paul Bocuse di Lione e completa un’esperienza in un ristorante due stelle Michelin in Normandia, dove approfondisce il valore degli aromi, delle tecniche e delle materie prime.

Alla guida dello storico Antonella Ricci & Vinod Sookar (ex Al Fornello da Ricci) a Ceglie Messapica, ristorante di famiglia nato nel 1966 e insignito della stella Michelin più longeva della Puglia, porta avanti una cucina che racconta il territorio con sensibilità contemporanea. Nel corso della carriera entra nei Jeunes Restaurateurs d’Europe e diventa docente di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Insieme al marito e collega Vinod Sookar, chef originario delle Mauritius, sviluppa un percorso gastronomico che unisce Mediterraneo, tecnica e ospitalità. La coppia porta la propria idea di cucina pugliese contemporanea anche a Milano con Ricci Osteria – Dal 1966, locale nato per raccontare in città i sapori e l’identità della loro terra. La cucina di Antonella Ricci resta profondamente legata alle radici pugliesi, reinterpretate con eleganza, equilibrio e attenzione alla stagionalità.