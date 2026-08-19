“Sì, ma avevo anche qualcosa del genere nella mia memoria. Nei primi anni Duemila avevo partecipato ad alcune esperienze organizzate dal Gambero Rosso in uno spazio che si chiamava “Teatro della cucina”, ideato da Stefano Bonilli. Era una sorta di anfiteatro: i cuochi preparavano i piatti e io li raccontavo alle persone che poi li avrebbero mangiati. Ricordo che ebbero un successo notevole e quella cosa mi è sempre rimasta dentro. Poi l'avevo accantonata. Negli ultimi anni abbiamo ripreso quell'idea e abbiamo iniziato a ragionarci insieme all'interno del nostro gruppo di lavoro, confrontandoci sia con la sala sia con la cucina. Da lì abbiamo pensato di portare qualcosa del genere direttamente al ristorante, dove il rapporto con le persone può essere completamente diverso.”