IL 18 OTTOBRE
Pasticceria vegetale, 10 finalisti da tutta Italia arrivano a Bergamo per Vegâteau
Dieci pasticceri da tutta Italia arrivano a Bergamo per la finale di Vegâteau 2026, il contest nazionale dedicato alla pasticceria 100% vegetale. Il 18 ottobre, a Daste, anche il pubblico potrà degustare i dessert
Da Palermo a Trento, da Caserta a Venezia, passando per Lombardia, Veneto, Piemonte e altre regioni, sono dieci i pasticceri selezionati per la finale nazionale di Vegâteau 2026, il contest dedicato alla pasticceria 100% vegetale promosso da LAV con il supporto di Funny Veg. L'appuntamento è per domenica 18 ottobre dalle 15.30 a Daste, a Bergamo, dove i finalisti presenteranno le proprie creazioni davanti alla giuria tecnica e al pubblico. La quarta edizione del concorso riunisce professionisti e laboratori arrivati alla fase conclusiva dopo una selezione nazionale. A valutare i dessert sarà una giuria presieduta da Marco Pedron, di Apei - Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana, e composta da rappresentanti della pasticceria professionale, della formazione e della stampa specializzata.
Dieci finalisti, dieci dessert vegetali
I dieci concorrenti arrivano da realtà molto diverse tra loro. Alessia Andrea Veronesi, di Cake on the road a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, porterà in finale Ricordo d’autunno. Alessia Antonello, della Pasticceria Cremi di Altavilla Vicentina, presenterà Noisette, mentre Filomena Mangione, di Sweets Home Lab a Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, gareggerà con Come al cinema. Dalla Sicilia arriva Gaetano Billitteri, del Matteotti Cafè di Palermo, con Fiore di Noemi. La Lombardia sarà rappresentata anche da Gianluca Colombo, della Pasticceria Colombo Gianluca di Solbiate Olona, con Evergreen, e da Sara de Spirito, di Binomio Lab a Ghedi, nel Bresciano, con Di giovedì.
Tra i finalisti c'è poi Marco Cesare Merola, di Contemporanea a Caserta, che presenterà Miscake, mentre dal Trentino arriva Michele Granuzzo, di Black Sheep a Trento, con Dolce basilico, limone e albicocca. Completano il gruppo Monica Golfetto, di A Due Mani Laboratorio Artigianale a Carbonera, nel Trevigiano, con Rugiada di bosco, e Simone Giavi, di KoSìdolce a Noale, in provincia di Venezia, con Incanto d'Estate. La distribuzione geografica dei finalisti restituisce così una fotografia trasversale della pasticceria vegetale italiana, con candidature che hanno raggiunto il concorso dalla Sicilia al Trentino Alto Adige.
I premi per i tre classificati
La finale prevede tre premi principali. Al vincitore andranno 108 prodotti offerti dal main sponsor The Bridge Bio; il secondo classificato riceverà due giornate di master alla FunnyVeg Academy, mentre il terzo riceverà 24 prodotti dello sponsor Hoplà Idee Veg. Sono previsti anche omaggi per tutti i finalisti, messi a disposizione da The Bridge Bio e dal supporter Vandemoortele. All'evento sarà presente anche Gianluca Felicetti, presidente di LAV Italia, nell'ambito della finale della quarta edizione del contest.
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La giuria tra pasticceria e stampa specializzata
Accanto a Marco Pedron, la giuria tecnica riunisce Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, Alessandra Sogni de Il Pasticcere e Il Gelatiere, Angelo Musolino di Conpait Pasticceri d’Italia, Dario Beluffi di Sementis Bakery, Fabiola Cantaluppi di Dolcesalato, Fabio Marmorio di Fipgc - Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria e Rossella Contato di Pasticceria Internazionale. Alla valutazione tecnica si affiancheranno inoltre premi e menzioni speciali assegnati dalle testate e dalle realtà partner, tra cui Dolcesalato, Il Pasticcere e Il Gelatiere, Italia a Tavola e Pasticceria Internazionale, insieme a Capab - Consorzio artigiani pasticceri bergamaschi e Cpa - Consorzio pasticceri artigiani di Brescia e Provincia.
A Bergamo anche il pubblico assaggiatore
Vegâteau non sarà però riservato alla giuria. Il pubblico può ancora partecipare alla finale come assaggiatore, assistendo alla presentazione dei dieci dessert e degustando le preparazioni dei concorrenti. I posti disponibili possono essere prenotati attraverso il sito ufficiale di Vegâteau. Il pubblico potrà inoltre contribuire alla giuria popolare, affiancando così la valutazione tecnica dei professionisti con quella dei partecipanti alla giornata.