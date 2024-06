Brodetto alla vastese di Matteo Crisanti

Brodetto alla vastese dello chef Matteo Crisanti

Brodetto alla vastese.

La zuppa di pesce preparata dallo chef Matteo Crisanti rappresentante della regione Abruzzo in occasione del BrodettoFest 2024 di Fano (Pu)

Ingredienti

150 ml Olio evo colline vastesi

300 g pomodoro mezzo tempo

1 peperone verde cornetto

2 spicchi d'aglio

q.b prezzemolo e basilico

1 gallinella

1 triglia

1 merluzzo

1 lucerna

1 tracina

1 totano

1 moscardini

1 gambero

1 cicala di mare

Preparazione

In un tegame di terracotta inserire olio, pomodoro, peperone a pezzetti, aglio e sale. A parte sfilettare tutti i pesci, accendere il fuoco e mettere le lische di pesce con gli altri ingredienti. Coprire e far cuocere a fiamma bassa per circa 15 min, levare accuratamente le lische ed adagiarvi i filetti di pesce precedentemente spinati. Coprire e far cuocere per altri 5/7 min. Servire con pane bruschettato.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani