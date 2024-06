Catalana di Davide Cianetti del Da’Mare Roma

Catalana.

Una ricetta iconica, un connubio di armonie e gusto in cui crostacei e pomodoro la fanno da padrona, ecco la versione di Davide Cianetti del rsitorante Da’Mare Roma.

Ingredienti per 4 persone

g 300 patate

g 300 di gamberi rossi di Mazara

g 300 di scampi

g 150 di pomodori Torpedino

g 150 pomodori datterino

g 150 di pomodori pachino gialli

g 100 di rughetta

una cipolla rossa

basilico

olio extravergine di oliva

aceto

limone

sale

pepe

Preparazione

Cuocere a vapore le patate, gli scampi e i gamberi rossi. Preparare una vinaigrette con olio, aceto, limone, sale, pepe e un quarto di cipolla rossa tritata. Tagliare finemente la restante cipolla e lasciarla in acqua per trenta minuti per renderla più digeribile. Tagliare le patate in cubetti di media grandezza e unirli al resto delle verdure. Condire con la vinaigrette e disporre il tutto su un piatto capiente. Adagiarvi i crostacei cotti a vapore, aggiungere la restante cipolla tagliata finemente e terminare con un giro di olio di oliva.

