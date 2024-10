Immagina una giornata d'autunno, con le foglie che cadono e l'aria fresca che invita a riscoprire i sapori avvolgenti della stagione. La Crema di Zucca e Castagne con Speck Croccante è la ricetta perfetta per celebrare questa stagione.

Preparazione 1 Togliere la buccia e i semi dalla zucca a tagliare a cubetti. 2 Tagliare a pezzetti i porri, brasare in una casseruola con burro e alloro, aggiungere la zucca e metà castagne, coprire con il brodo, salare, pepare e cuocere per circa 40 minuti. 3 Eliminare l’alloro e frullare. 4 Tagliare lo speck a julienne, rosolare in padella antiaderente senza condimento fino a quando risulta croccante e scolare. 5 Tostare i semi di zucca in forno a 180°C per 5 minuti. 6 Versare la crema di zucca nei piatti di portata e servire con lo speck croccante, le castagne rimaste a pezzetti e i semi di zucca tostati.

Servita calda in ciotole, questa crema è perfetta per una cena in famiglia o per sorprendere gli ospiti durante una cena autunnale. Ogni cucchiaiata è un abbraccio di sapori, dal dolce della zucca e delle castagne al salato dello speck, un equilibrio perfetto che racconta la storia dell'autunno.