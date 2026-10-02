Fai l'hamburger in casa ma compri il pane? La ricetta per il bun a basso indice glicemico

Il Pane tipo Bun con VitaMill® a Basso Indice Glicemico è un panino morbido e ben strutturato, pensato per accompagnare hamburger e farciture. L’impasto, preparato con VitaMill®, acqua, sale, zucchero, Rinascente Soft, strutto o olio extravergine d’oliva e lievito, viene lavorato fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea.