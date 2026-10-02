Il Pane tipo Bun con VitaMill® a Basso Indice Glicemico è un panino morbido e ben strutturato, pensato per accompagnare hamburger e farciture. L’impasto, preparato con VitaMill®, acqua, sale, zucchero, Rinascente Soft, strutto o olio extravergine d’oliva e lievito, viene lavorato fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea.
MORBIDI E SOFFICI
Fai l'hamburger in casa ma compri il pane? La ricetta per il bun a basso indice glicemico
Bun morbidi e ben strutturati preparati con VitaMill® a Basso Indice Glicemico. L’impasto riposa, viene porzionato e lievitato in cella prima della cottura ad alta temperatura con vapore
Preparazione
Versare tutti gli ingredienti nell’impastatrice e lavorare l’impasto per 6 minuti in prima velocità e per 5 minuti in seconda velocità, fino a ottenere un impasto liscio, omogeneo e ben strutturato.
Lasciare riposare l’impasto per circa 20-30 minuti.
Dividere l’impasto in porzioni da 80-90 g ciascuna, formare delle palline regolari e disporle su teglie teflonate.
Trasferire le teglie in cella di lievitazione a 35°C e lasciare lievitare per circa 90 minuti, fino a quando i panini risulteranno ben sviluppati.
Infornare a temperatura alta con abbondante vapore e cuocere per un massimo di 12-13 minuti.
Dopo un primo riposo, l’impasto viene porzionato in palline da 80-90 g e lasciato lievitare in cella a 35°C. La cottura, breve e ad alta temperatura, avviene con abbondante vapore, per ottenere bun soffici, sviluppati e dalla struttura regolare.