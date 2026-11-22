Un risotto che unisce la delicatezza dello zafferano alla freschezza agrumata del lime, completato dalla dolcezza e dalla sapidità dei gamberi rossi di Mazara del Vallo. Il riso Biancoperla viene tostato a secco e cotto gradualmente con brodo vegetale, quindi mantecato con burro al lime per ottenere una consistenza cremosa e avvolgente. A completare il piatto è una tartare di gamberi rossi, condita con succo di lime e olio extravergine d'oliva, che viene servita a crudo al centro del risotto. La scorza di lime e le foglie di shiso purple aggiungono note aromatiche e freschezza, creando un equilibrio tra cremosità, delicatezza marina e sfumature agrumate.
ZAFFERANO E MARE
Gamberi rossi di Mazara e zafferano: la ricetta del risotto profumato al lime
Risotto allo zafferano mantecato con burro al lime, completato da una tartare di gamberi rossi di Mazara del Vallo. Un piatto cremoso e raffinato, con fresche note agrumate
Preparazione
Preparare il brodo
Portare il brodo vegetale a leggera ebollizione e mantenerlo caldo durante tutta la preparazione del risotto.
Tostare il riso
Versare il riso Biancoperla in una casseruola dal fondo spesso, senza aggiungere grassi.
Tostarlo a secco per 2-3 minuti, mescolando, fino a quando i chicchi saranno caldi al tatto e leggermente traslucidi.
Cuocere il risotto
Iniziare ad aggiungere il brodo vegetale caldo poco alla volta, mantenendo il riso coperto a filo. Mescolare delicatamente e proseguire la cottura aggiungendo altro brodo quando necessario.
Sciogliere lo zafferano in un mestolo di brodo caldo e unirlo al riso, amalgamando per distribuire uniformemente colore e aroma.
Continuare la cottura fino a ottenere un risotto cremoso, con il chicco al dente.
Preparare la tartare di gamberi
Pulire accuratamente i gamberi rossi di Mazara, eliminando carapace e intestino. Tritare finemente la polpa al coltello fino a ottenere una tartare.
Condire con qualche goccia di succo di lime, un filo d'olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. Conservare al fresco fino al momento dell'impiattamento.
Mantecare il risotto
Togliere la casseruola dal fuoco quando il riso è ancora leggermente croccante al cuore. Aggiungere il burro al lime freddo di frigorifero e mantecare energicamente fino a ottenere una consistenza cremosa e omogenea. Lasciare riposare per qualche secondo e completare con una grattugiata di scorza di lime fresca.
Impiattare
Distribuire il risotto nei piatti e stenderlo uniformemente. Formare una quenelle con la tartare di gamberi rossi e adagiarla al centro. Completare con alcune foglie di shiso purple e servire immediatamente.
Questa ricetta è tratta da “La guida del Mercato Ittico Milano - IL PESCE A MILANO 2026” curata da Simona Cortopassi e edita da Multiverso di Mario Cucci.