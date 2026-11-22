Un risotto che unisce la delicatezza dello zafferano alla freschezza agrumata del lime, completato dalla dolcezza e dalla sapidità dei gamberi rossi di Mazara del Vallo. Il riso Biancoperla viene tostato a secco e cotto gradualmente con brodo vegetale, quindi mantecato con burro al lime per ottenere una consistenza cremosa e avvolgente. A completare il piatto è una tartare di gamberi rossi, condita con succo di lime e olio extravergine d'oliva, che viene servita a crudo al centro del risotto. La scorza di lime e le foglie di shiso purple aggiungono note aromatiche e freschezza, creando un equilibrio tra cremosità, delicatezza marina e sfumature agrumate.