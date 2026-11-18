Le linguine KAMUT® con crema di pane sono un primo piatto semplice e gustoso, che valorizza il pane raffermo trasformandolo in un condimento cremoso e avvolgente. Il pane viene ammorbidito con acqua calda e frullato con olio extravergine di oliva aromatizzato all’aglio e Parmigiano Reggiano, fino a ottenere una salsa liscia e omogenea. La crema avvolge le linguine, cotte al dente e mantecate con l’acqua di cottura per raggiungere la giusta consistenza.
PASTA ANTISPRECO
Linguine con crema di pane: una ricetta cremosa e antispreco
Le linguine KAMUT® con crema di pane trasformano il pane raffermo in un condimento vellutato con Parmigiano e olio all’aglio. Il piatto si completa con pepe nero, prezzemolo e briciole croccanti
Preparazione
Tagliare il pane raffermo a pezzi, trasferirlo in una ciotola e versarvi sopra circa 200 ml di acqua calda. Lasciare in ammollo finché non sarà completamente morbido.
Nel frattempo, scaldare l’olio extravergine di oliva con lo spicchio d’aglio e lasciarlo rosolare dolcemente. Spegnere il fuoco e lasciare l’aglio in infusione per qualche minuto.
Eliminare l’aglio e frullare il pane ammorbidito, aggiungendo a filo metà dell’olio aromatizzato, fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Unire il Parmigiano Reggiano e frullare nuovamente. Se necessario, aggiungere poca acqua per ottenere una consistenza fluida ma avvolgente. Regolare di sale e pepe.
Cuocere 360 g di linguine KAMUT® in abbondante acqua salata e scolarle al dente, tenendo da parte un po’ di acqua di cottura. Trasferire le linguine in padella e saltarle con una parte della crema di pane. Aggiungere poco alla volta la crema restante e, se necessario, qualche cucchiaio di acqua di cottura, fino a ottenere un condimento cremoso e ben legato alla pasta.
Servire le linguine completando con abbondante pepe nero, prezzemolo tritato, briciole di pane e un filo dell’olio aromatizzato all’aglio tenuto da parte.
Il piatto viene completato con pepe nero, prezzemolo tritato, briciole di pane croccanti e un filo di olio aromatizzato. Una ricetta di recupero che unisce ingredienti quotidiani e diverse consistenze, ideale per portare in tavola una pasta saporita senza ricorrere a condimenti elaborati.