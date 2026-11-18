Le linguine KAMUT® con crema di pane sono un primo piatto semplice e gustoso, che valorizza il pane raffermo trasformandolo in un condimento cremoso e avvolgente. Il pane viene ammorbidito con acqua calda e frullato con olio extravergine di oliva aromatizzato all’aglio e Parmigiano Reggiano, fino a ottenere una salsa liscia e omogenea. La crema avvolge le linguine, cotte al dente e mantecate con l’acqua di cottura per raggiungere la giusta consistenza.