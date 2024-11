La ricetta del Maialino con crema di patate allo zafferano, cardoncelli e salsa alla Sapa, dello chef Alessandro Taras in abbinamento con il vino Korem Isola dei Nuraghi Igt con base Bovale delle cantine Argiolas . Un piatto elegante che unisce sapori intensi e tradizione. Il maialino, insaporito con sale al mirto, viene arrotolato, cotto a bassa temperatura per mantenerne la morbidezza e infine dorato in forno per una croccantezza irresistibile.

Preparazione 1 Farcire l'interno della carne con sale al mirto, arrotolare e legare con spago da cucina.

2 Cuocere in forno ventilato a 95° fino alla temperatura di 88° al cuore.

3 Realizzare una crema di patate abbastanza densa, prima di emulsionarla aggiungere lo zafferano.

4 Saltare a fiamma viva i cardoncelli e glassarli col fondo alla sapa.

5 Ripassare il maialino in forno a 210° per 8 minuti per renderlo croccante.

6 Adagiare la crema sul piatto, porzionare un medaglione di maialino, aggiungere i cardoncelli glassati, e irrorare con la salsa alla Sapa.



7 Guarnire con lamelle di cardoncello crudo.

La crema di patate, arricchita con lo zafferano, dona una nota delicata e avvolgente, mentre i cardoncelli, glassati con fondo alla Sapa, aggiungono profondità e aromaticità al piatto. Una goccia di salsa alla Sapa completa il tutto, regalando un equilibrio perfetto tra dolcezza e sapidità.