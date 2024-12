Panino al latte, salsa al tartufo, tagliatelle di asparagi e uovo di quaglia

La ricetta del Burger no burger, un panino al latte con salsa al tartufo, tagliatelle di asparagi e uovo di quaglia dello chef Paolo Rosetti. Un piatto creativo che unisce sapori e consistenze che spaziano dal croccante al morbido, creando un piatto goloso e ricco di sfumature. I panini, preparati con una miscela di farine e lievito di birra, vengono arricchiti con semi di sesamo e lino, per una crosta dorata e fragrante.

Preparazione Per i panini 1 Sciogliere il lievito nel latte insieme allo zucchero e al burro, aggiungere le farine, il sale e impastare all'interno di una planetaria. 2 Lasciare lievitare l'impasto per 3 ore coperto con pellicola. 3 Dopo la lievitazione formare delle palline da 35 g. 4 Posizionarle in una teglia rivestita con carta da forno. 5 Spennellare con tuorlo e latte emulsionati precedentemente. 6 Guarnire con i semi e lasciare lievitare per ulteriori 30 minuti. 7 Infornare a 180 °C per 15 minuti. Per i burger 1 Rosolare gli hamburger in padella con olio Evo a fuoco alto, sfumare con la birra e portare a cottura. Per gli asparagi 1 Affettare con la mandolina gli asparagi, saltare in padella con olio e condire con sale e pepe. Per il sugosi 1 Far sciogliere a fuoco basso il sugo al tartufo e mantenerlo in caldo a bagnomaria. Per le uova di quaglia 1 In un padellino caldo e leggermente oleato versare le uova di quaglia, precedentemente aperte, fino ad ottenere la classica cottura all'occhio di bue. Salarle in superficie. Per il servizio 1 Tagliare i panini, disporre l'hamburger e il resto delle preparazioni.

Gli hamburger, cotti in padella e sfumati con birra rossa doppio malto, si accompagnano a una crema tartufata che aggiunge un tocco raffinato. L'asparago, saltato con olio Evo, dona freschezza e leggerezza, mentre le uova di quaglia, cotte all'occhio di bue, completano il piatto con una nota ricca e delicata. Un pasto che combina semplicità ed eleganza, adatto per una cena in compagnia.