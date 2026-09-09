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Mercoledì 9 settembre 202610:30118.571 articoli pubblicati

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DOLCE? NO, SALATA!

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Panna cotta al Parmigiano: come trasformare un dolce classico in un antipasto

Una panna cotta salata al Parmigiano Reggiano, morbida e cremosa, servita con una riduzione di pomodoro profumata al basilico. Un antipasto originale ed elegante che gioca sull’equilibrio tra sapidità e freschezza

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di riposo: 4 ore
Tempo totale: 4 ore e 20 minuti
Calorie: 330 kcal per porzione
09 settembre 2026 alle ore 10:30

La panna cotta al Parmigiano Reggiano è un antipasto raffinato e originale, che reinterpreta in chiave salata uno dei dessert più classici della cucina italiana. La consistenza morbida e vellutata della panna cotta incontra il gusto intenso e sapido del Parmigiano, mentre la riduzione di pomodoro al basilico aggiunge una nota fresca e leggermente acidula.

Preparazione

Per la Panna cotta

1

Scaldare la panna e sciogliere il parmigiano, aggiungere il latte tiepido in cui abbiamo fatto sciogliere la gelatina.

2

Frullare con frullatore a immersione per rendere super fluido il composto. Versare in stampini bagnati con acqua (aiuterà la a formatura delle panne cotte)

Per la riduzione di pomodoro

1

Olio, aglio e concentrato in pentola, facciamo soffriggere e aggiungiamo la passata. Regoliamo di sale e pepe e portiamo a cottura (dovrà essere bello ridotto e saporito).

Un piatto semplice nella preparazione, ma di grande effetto, ideale per un menu gourmet o per un antipasto elegante.

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Alberto Lupini

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