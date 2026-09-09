La panna cotta al Parmigiano Reggiano è un antipasto raffinato e originale, che reinterpreta in chiave salata uno dei dessert più classici della cucina italiana. La consistenza morbida e vellutata della panna cotta incontra il gusto intenso e sapido del Parmigiano, mentre la riduzione di pomodoro al basilico aggiunge una nota fresca e leggermente acidula.
DOLCE? NO, SALATA!
Panna cotta al Parmigiano: come trasformare un dolce classico in un antipasto
Una panna cotta salata al Parmigiano Reggiano, morbida e cremosa, servita con una riduzione di pomodoro profumata al basilico. Un antipasto originale ed elegante che gioca sull’equilibrio tra sapidità e freschezza
Preparazione
Per la Panna cotta
Scaldare la panna e sciogliere il parmigiano, aggiungere il latte tiepido in cui abbiamo fatto sciogliere la gelatina.
Frullare con frullatore a immersione per rendere super fluido il composto. Versare in stampini bagnati con acqua (aiuterà la a formatura delle panne cotte)
Per la riduzione di pomodoro
Olio, aglio e concentrato in pentola, facciamo soffriggere e aggiungiamo la passata. Regoliamo di sale e pepe e portiamo a cottura (dovrà essere bello ridotto e saporito).
Un piatto semplice nella preparazione, ma di grande effetto, ideale per un menu gourmet o per un antipasto elegante.