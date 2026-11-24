Le tagliatelle con asparagi e gamberi sono un primo piatto di mare che unisce la delicatezza dei crostacei alla freschezza delle verdure di stagione. Le tagliatelle all’uovo accolgono un condimento a base di gamberi scottati, asparagi saltati in padella e pomodorini ciliegino, insaporiti con aglio, olio extravergine d’oliva e prezzemolo fresco. La mantecatura con acqua di cottura permette di legare gli ingredienti e ottenere una consistenza avvolgente, senza coprire i sapori delle materie prime. Una ricetta equilibrata e profumata, proposta dal Ristorante Al Pesciolino di Milano, ideale per portare in tavola un piatto di mare semplice e gustoso.
EQUILIBRIO DI MARE
Pasta con gamberi e asparagi, una ricetta di mare facile e gustosa
Tagliatelle all’uovo con gamberi, asparagi e pomodorini: un primo piatto di mare fresco e profumato, mantecato con acqua di cottura e completato da prezzemolo e olio extravergine d’oliva
Preparazione
Pulire i gamberi
Eliminare teste, carapaci e filo intestinale. Sciacquare le code sotto acqua fredda e tenerle da parte.
Preparare gli asparagi
Lavarli, rimuovere la parte finale più dura e legnosa, separare le punte e tagliare i gambi a rondelle sottili.
Preparare il condimento
Scaldare un generoso filo d’olio extravergine d’oliva in una padella capiente con lo spicchio d’aglio leggermente schiacciato. Lasciarlo dorare per qualche istante.
Aggiungere gli asparagi e saltarli a fuoco medio per 2-3 minuti. Unire i pomodorini lavati e tagliati a metà, quindi regolare di sale e pepe.
Cuocere la pasta
Portare a ebollizione una pentola con abbondante acqua salata e cuocere le tagliatelle.
Aggiungere i gamberi
Unire le code di gambero al condimento e scottarle per pochi minuti, fino a quando diventano rosate.
Mantecare
Scolare le tagliatelle circa 3 minuti prima del termine della cottura, conservando un mestolo di acqua. Trasferirle nella padella e completare la cottura insieme al condimento, aggiungendo gradualmente l'acqua necessaria per ottenere una consistenza cremosa.
Completare il piatto
Spegnere il fuoco, aggiungere il prezzemolo fresco tritato e mantecare delicatamente.
Distribuire le tagliatelle nei piatti, completare con un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo e servire ben calde.
Questa ricetta è tratta da “La guida del Mercato Ittico Milano - IL PESCE A MILANO 2026”, curata da Simona Cortopassi ed edita da Multiverso di Mario Cucci.