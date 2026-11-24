Le tagliatelle con asparagi e gamberi sono un primo piatto di mare che unisce la delicatezza dei crostacei alla freschezza delle verdure di stagione. Le tagliatelle all’uovo accolgono un condimento a base di gamberi scottati, asparagi saltati in padella e pomodorini ciliegino, insaporiti con aglio, olio extravergine d’oliva e prezzemolo fresco. La mantecatura con acqua di cottura permette di legare gli ingredienti e ottenere una consistenza avvolgente, senza coprire i sapori delle materie prime. Una ricetta equilibrata e profumata, proposta dal Ristorante Al Pesciolino di Milano, ideale per portare in tavola un piatto di mare semplice e gustoso.