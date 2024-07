La Pastissada veronese secondo La Canonica

La Pastissada

La Pastissada de Caval è una ricetta tradizionale veronese le cui origini sono ancora un pò incerte, qui nella versione del Ristorante La Canoninca, presente sulla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti

Per la salsa:

Scamone di cavallo 150 g

Cipolla 1

Anice stellato 2 bacche

Cannella 1 stecca

Chiodi di garofano 4

Alloro 2 foglie

Concentrato di pomodoro 1 cucchiaio

Vino rosso 1 l

Sale qb

Olio qb

Noce moscata qb

Per lo zaletto salato:

Burro qb

Zucchero semolato 40 g

Sale 5 g

Farina di mais 100 g

Farina 00 70 g

Lievito per dolci 2 g

Per il diaframma:

Diaframma di cavallo 400 g

Olio qb

Sale qb

Pepe qb

Preparazione

PER LA SALSA: iniziare arrostendo la polpa di cavallo con un filo d’olio in padella. Aggiungere la cipolla, gli aromi e il concentrato di pomodoro. Sfumare con il vino rosso e poi lasciare cuocere il tutto per 4 ore. Terminato il tempo di brasatura, filtrare il tutto e far ridurre il fondo di 1/3. Aggiustare di sale, olio e noce moscata.



PER LO ZALETTO SALATO: far stemperare il burro in un pentolino con zucchero e sale. Quando si e` sciolto, aggiungere un uovo. Nel frattempo, miscelare le farine e il lievito per dolci in una ciotola. Aggiungere al composto secco il burro e lavorare con un mestolo di legno. Porzionare il composto negli stampini e cucinare nel forno gia` caldo a 170°C per 13 minuti circa. Sfornare i biscotti e lasciarli raffreddare.



PER IL DIAFRAMMA: insaporire il diaframma con olio, sale e pepe. In una padella antiaderente, a fiamma alta, arrostirlo per 2 minuti per lato, poi farlo raffreddare per altrettanti minuti. Tagliare a sashimi. Versare poi in un piatto fondo la salsa, adagiare sopra il biscotto reso granella e chiudere con

le fette di diaframma. Ultimare la preparazione con una grattuggiata di pepe nero e un filo d’olio. Si completerà così la rivisitazione di un piatto della tradizione veronese, che risale addirittura al V secolo dopo Cristo.

