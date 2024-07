Piccione arrosto, zucca, tartufo e radici di agrodolce

Piccione arrosto, zucca al pan pepato, génoise al tartufo e radici di agrodolce.

Una ricetta di gusto e colore, realizzata da Federico Chignola de La Casa degli Spiriti in provincia di Verona e presente sulla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti:

Piccione spiumato 1

Sedano 1 pezzo

Carota 1

Cipoll bianca 1

Aromi misti qb

Ginepro qb

Porto rosso 1 bicchiere

Sale qb

Olio evo qb

Timo qb

Per i contorni:

Zucca violino pulita 100 g

Sale qb

Olio qb

Pan Pepato qb

Rapa bianca 1

Rapa rossa 1

Vino qb

Aceto qb

Zucchero qb

Per la génoise di tartufo:

Uovo 1

Pasta tartufata 10 g

Farina frolla 10 g

Olio evo 1 cucchiaio

Lievito chimico 1 g

Burro qb

Preparazione

Dividere il petto del piccione dalla coscia. Usare poi la carcassa per fare un fondo bruno, rosolandola con sedano, carote, aromi misti e ginepro, dopodiché sfumare col Porto. Una volta evaporato, aggiungere acqua fredda fino a coprire. Lasciare bollire per 3 ore e poi filtrare con un setaccio a maglia fine. Far ridurre poi il fondo a fuoco dolce, fino a ottenere una glassa. Cuocere le cosce per 6 ore a 65°C sottovuoto con sale, olio e timo. Pressare le cosce con un peso e lasciare almeno 6 ore in frigo. Quando sono raffreddate, togliere le ossa.

PER I CONTORNI: cuocere la zucca pulita a vapore. Poi frullarla con un pizzico di sale, olio e pan pepato. Pelare le rape e tagliarle a fette. Cuocerle per qualche minuto a vapore, lasciarle raffreddare e conservarle in una soluzione di vino, aceto, acqua e zucchero.

PER LA GéNOISE DI TARTUFO: montare in planetaria tutti gli ingredienti e cuocere a 100 °C a vapore per 10 minuti. Rosolare la coscia con un filo d’olio: toglierla quando è ben dorata e rosolare il petto dalla parte della pelle. Girarlo e completare la rosatura dall’altra parte. Aggiungere burro, aromi e coscia e nappare. Far poi riposare il piccione cotto. Adagiare un pezzo di petto sulla génoise, fare una quenelle di purè di zucca, adagiare le rape e ultimare con la coscia e l’altra parte del petto. Glassare la carne con il fondo di piccione.

