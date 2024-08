Pizza fritta cotto e carciofi

Una volta che il glutine si sarà formato, aggiungere il sale e infine l’olio e impastare in seconda marcia per circa 5 minuti.

Formare una massa e lasciarla riposare per 50 minuti, poi dividere l’impasto in palline da 250 g.

Riporre le palline in un cassetto di plastica e metterle in frigorifero per 24 ore a temperatura di 4-6°C.

1

Pulire il carciofo ed eliminare le foglie esterne, prendere il cuore e tagliarlo in 6 spicchi (se preparate più carciofi, per mantenere il colore e non ossidare il cuore del carciofo, una volta tagliati in spicchi, conservarli in acqua e limone).